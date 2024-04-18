Скільки коштували автомобілі в СРСР і чи дорого це було на той час

На машину збирали роками, а потім ще й в черзі чекали

Автомобілі завжди коштували дорого. І в часи СРСР також. На початку розвитку автопрому у радянській державі дозволити собі машину могли лише представники влади. Звичайний громадянин повинен був збирати на авто довгі місяці і навіть роки, а потім ще стільки ж часу чекати своєї черги.

А таки отримавши бажаний транспортний засіб, робили справжнє свято для усієї сім'ї. Скільки ж коштували автомобілі у різні періоди СРСР і чи дорого це було на той час, розповідаємо у матеріалі.

Післявоєнний час

У перші роки після війни в СРСР займалися відбудовою країни, тому про автомобілебудування мало хто думав. Перша модель авто вийшла в кінці 50–х. Це був легендарний "Москвич-400". Коштувало авто 8000 рублів — немалі гроші для середньостатистичного громадянина СРСР у ті часи.

При середній зарплаті у 660 рублів це була просто непідйомна сума. Ще дорожчою була машина ГАЗ М20В "Побєда". Вона коштувала удвічі більше. Найелітнішим був ГАЗ-12, який могли собі дозволити лише представники вищого суспільства — 40 тисяч рублів. Таке авто міг собі дозволити хіба що Сталін, адже його зарплата складала близько 10 тисяч рублів.

ГАЗ М20В "Побєда"

60-70-ті роки 20 століття

У 60-ті автомобілі стали набагато дешевшими. Але і зарплати суттєво знизились. Народний автомобіль Москвич-407 подешевшав у 10 разів і став коштувати 2500 рублів. ГАЗ-21 (Волга) коштував 5100 рублів. Це 40-50 зарплат середньостатистичного громадянина. Найдоступнішим був ЗАЗ-965 ("Горбатий Запорожець"). За нього потрібно було віддати приблизно 20-22 зарплати.

Автомобільна реклама в часи СРСР

У 70-ті випустили "Жигулі". Перша модель коштувала 5620 рублів, що було дорого. Приблизно в цей же час виходить оновлений Москвич-412, він коштував маже так само. Волга була найдорожчою — близько 9000 рублів. При середній зарплаті в 180 рублів це було страшенно дорого.

80-ті

У цей час особливої популярності набирають ЗАЗ і Жигулі. Найдорожчою машиною від ВАЗ була 21063. Вона коштувала близько 10 тисяч рублів.

ВАЗ 21063

А ось "Копійка" коштувала на ⅓ дешевше. Тому також часто обирали Запорожець — він коштував від 3500 рублів за одиницю.

Раніше "Телеграф" писав, скільки потрібно працювати українцю, щоб назбирати гроші на авто. Розрахунки засновані на офіційно опублікованому розмірі середньої заробітної плати в Україні.