В Україні будуть розбавляти бензин біоетанолом: експерт розповів, що це вб’є паливну систему авто

Експерт вважає, що в деяких випадках це руйнує паливну систему авто

Верховна Рада днями схвалила в першому читанні законопроєкт №3356-д, який вводить обов'язкову вимогу додавати біопаливо до моторного бензину. Зокрема, з травня 2025 року в пальному має міститися певний відсоток етанолу.

Проте, така новація може завдати шкоди авто, які не пристосовані для використання модифікованого палива. Про це розповів президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук у коментарі "Телеграфу".

У деяких випадках авто може зламатись

У багатьох автомобілях є гумові та пластикові компоненти, не розраховані на контакт зі спиртами. Етанол руйнуватиме прокладки, шланги паливної системи, насоси тощо. А також спирт — потужний розчинник, він спричинить розшарування бензину та відділення води, пояснив експерт.

Та відразу нічого страшного під час руху не станеться. Проблеми виникнуть, якщо машина простоюватиме кілька днів. Етанольна суміш розшарується, а вода осяде в баку та потрапить до бензонасосу. Косянчук зауважив, що взимку ситуація може бути ще гіршою.

Також виникають сумніви стосовно контролю якості модифікованого пального. "Ніщо не завадить недобросовісним трейдерам домішувати біоетанол до низькоякісного бензину А-92 і продавати як А-95. За октановим числом все збігатиметься", — додав президент Асоціації.

Водночас і для учасників ринку така новація невигідна економічно. Етанол коштує приблизно стільки ж, як і звичайний високооктановий бензин. Його додавання навряд чи здешевить пальне для кінцевого споживача, і не додасть прибутку трейдерам.

З чим можуть зіштовхнутись власники авто

Використання бензину з біоетанолом у старих або непристосованих для нього автомобілях може призвести до низки проблем:

Біоетанол є більш агресивним для деяких видів гуми та полімерних матеріалів, які використовувалися у паливних шлангах, прокладках і деталях карбюратора у старих автомобілях. Це може призвести до витоку пального, розбухання або розтріскування цих компонентів. Біоетанол може прискорювати корозію деяких металевих деталей паливної системи, особливо тих, що містять алюмінієві сплави або незахищену сталь. Він має нижчу енергетичну цінність, ніж чистий бензин, що може ускладнити запуск двигуна, особливо в холодну погоду. Через нижчу енергетичну цінність біоетанолу можуть знизитися потужність двигуна та економія палива. Крім того, деякі домішки в біоетанолі можуть призвести до утворення відкладень у паливній системі, форсунках і камері згоряння, що може погіршити роботу двигуна.

Чи можливо модифікувати паливну систему для роботи з біоетанолом

Щодо модифікації двигуна для використання бензину з біоетанолом, то це можливо, але вимагає деяких змін. І, звичайно, коштів.

По-перше, необхідно замінити деталі паливної системи, які можуть пошкодитися під дією біоетанолу, такі як паливні шланги, прокладки, деталі карбюратора тощо.

По-друге, необхідні інші форсунки, розраховані на вищу концентрацію етанолу. Можливо, знадобиться додатковий захист металевих деталей від корозії, наприклад, захисне покриття або використання стійких до корозії матеріалів.

Тому модифікація старого двигуна для використання біоетанолу може бути складною та дорогою. Для новіших автомобілів, розроблених для використання бензину з біоетанолом, ці модифікації зазвичай не потрібні.

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