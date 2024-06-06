Мобілізація авто перетворилась у нову корупційну схему: яку оборудку вигадали

Коли будь-що вигадаєш, аби переписати авто

В Україні уже вигадали нову схему, як "допомогти" юридичним особам переоформити авто. У зв’язку з прийняттям нового законопроєкту про мобілізацію юридичним особам потрібно мати довідку щодо перебування транспортних засобів на військовому обліку.

Та на цьому особливо вигадливі "ділки" уже встигли заробити гроші. Вони вигадали схему, як обійти отримання цього документу. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У чому полягає схема

Прокурори повідомили про підозру 65-річному чоловіку, який за гроші допомагав переоформити автомобілі. Він надавав їм фальшиві довідки про перебування авто на військовому обліку.

Чоловік співпрацював із ще одним членом цієї схеми — адміністратором сервісного центру МВС. Він незаконно надавав чоловікові інформацію з порталу Нацполіції, яка перебуває під обмеженим доступом. Також працівник передав ділку інформацію про притягнення особи до адмінвідповідальності. Йдеться про витік службової інформації.

Наразі триває досудове розслідування та обираються запобіжні заходи підозрюваним у цій схемі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі категорії громадян отримають "подарунок". У них не забиратимуть права, навіть при ухиленні від мобілізації.