"Протягнули з третього разу": Рада схвалила значне підвищення акцизів на пальне

Здорожчання не за горами

Верховна Рада у вівторок, 4 червня, схвалила підвищення акцизів на пальне в Україні. Законопроєкт №11256-2 ухвалили у першому читанні.

Спочатку народні обранці провалили голосування першого варіанту законопроєкту №11256, який передбачав найсуттєвіше збільшення акцизу на автогаз. Згодом відбулося голосування за альтернативний законопроєкт №11256-1, для якого також не вистачило голосів. З третьої спроби Верховна Рада все ж схвалила альтернативний варіант законопроєкту, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

В альтернативній версії акциз на газ підвищується лише до запропонованого директивою ЄС рівня — 70 євро, а не до 277 євро, як говорилось раніше. Тому, ймовірно, автогаз (LPG) здорожчає лише на кілька копійок, а не на 6 гривень, як передбачали.

"Щоб ви розуміли, №11256-2 про підвищення акцизу на пальне це стара кабмінівська версія закону…. До того як Шурма заліз з своїми пропозиціями по газу", — йдеться у повідомленні "Залізного нардепа".

"За" проголосувало 227 народних обранців. Спочатку голосів не вистачило тільки трішки — "За" 212. Далі народні депутати вноситимуть необхідні правки, і після цього відбудеться голосування у другому читанні та в цілому.

Згідно з ухваленим законопроєктом, акциз на бензин декількома етапами до 1 січня 2018 року підвищать з 213,5 до 359 євро за тисячу літрів, на дизель — зі 139,5 до 300 євро, а на автогаз з 52 до 70 євро. Згідно з графіком збільшення акцизу, уже в липні на 1,5 гривні здорожчає бензин, дизель — на 1,85 грн, а автогаз — на 18 копійок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на скільки зросте у ціні пальне після збільшення ставки акцизу. Це потягне за собою також зростання цін.