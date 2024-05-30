Постраждає кожен українець? Інтерв’ю з експертом Косянчуком про проблеми на ринку пального, мобілізацію та підвищення акцизів

Косянчук розповів, як йдуть справи на ринку пального в Україні

В Україні уже за місяць можуть зрости в ціні усі види пального, найбільше зростання, яке очікуємо, — 6 гривень на літрі. Водночас привозити пальне скоро може стати нікому — через жорсткі умови для водіїв у новому законі про мобілізацію.

Наскільки серйозною є ситуація вже і хто постраждає від цього найбільше, "Телеграфу" розповів Леонід Косянчук, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

З 1 липня через подорожчання акцизу здорожчає все пальне. При тому досить суттєво. Принаймні, такі "страшилки" ми бачимо в Інтернеті, і деякі експерти підтримують цю думку. На якому виді пального найбільше відіб’ється підвищення акцизу і чи буде воно різким, от просто з 1 числа, чи все ж поступовим?

"Тут ми можемо розмовляти лише на предмет того, що ми чули чи читали про проєкт закону (адже Верховна Рада так і не почала його розгляд, — ред.). І яким буде кінцевий варіант по тексту, теж не відомо. Але з того, що ми знаємо, можу впевнено сказати: не такий страшний чорт, як його малюють.

Якщо проєкт приймуть, це лише створить передумови до підвищення цін. І це абсолютно не означає, що всі (АЗС, — ред.) моментально почнуть підвищувати ціни на пальне.

У трейдерів є "запас" від 7 гривень на бензині і до 9 гривень на дизелі. Це різниця між вартістю закупівлі пального і його роздрібної ціни. Тобто операторам ринку є куди рухатись.

І створюються передумови — на 1,5 гривні може здорожчати бензин, дизель — на 1,85 грн, і, як вишенька на торті, скраплений газ подорожчає аж на 6 гривень.

Кажуть, що у випадку підняття акцизів газ буде найдорожчим в Європі. Це правда?

Це правда. Щобільше, якщо збережуться ці цифри підвищення акцизу, що ми чули, то це моментально зробить скраплений газ непривабливим для водіїв як альтернативне пальне для бензину.

Попередньо пропонували не настільки сильно підвищувати акциз, тому автогаз мав подорожчати всього на 18 копійок. Ну а зараз з 52 євро за 1000 літрів хочуть підняти до 165 євро (на друге півріччя 2024 року).

Я вважаю, що таке підняття цін та збільшення податкового тиску на громадян в такий надзвичайно важкий час для українців — це не правильно. І було б ще пів біди, якби ці додаткові 20 мільярдів, які вони планують виручити за допомогою підняття акцизів, пішли б на оборону. А ми ж достеменно не знаємо, куди відправлять ці гроші.

Закон про мобілізацію запрацював. Тепер водії-міжнародники не можуть виїхати з України без QR-коду. А деякі, хто зміг виїхати, кидає автомобілі край дороги і втікає. Чи може це спричинити дефіцит пального в Україні? Адже нікому буде їздити по пальне до Європи.

Так, справді, зараз уже спостерігаємо дефіцит кадрів, який спричиняє дефіцит логістики. Не вистачає не лише водіїв бензовозів, але й працівників АЗС і навіть робочих рук на виробництві.

Насправді це (факт, що водії кидають фури, — ред.) боляче б’є не лише по іміджу України, але й по економіці. Бо, якщо автомобіль залишений десь в Польщі чи в Угорщині, то його ж треба якось звідти привезти. Треба взяти ще одного водія, відкрити авто, заплатити парковку або штраф, якщо парковка була не за правилами. І за це все безумовно заплатить кінцевий споживач, тобто звичайний українець.

Щодо дефіциту пального, то його, скоріш за все, не буде. А якщо і буде, то він буде ситуативним та нетривалим.

Через те, що платоспроможність українців знижується, а ціни на все ростуть, у тому числі — на бензин, багато водіїв шукають можливість зекономити на заправці. На деяких заправках пальне на кілька гривень дешевше, ніж на популярних. Чому так відбувається? Чи безпечним є це пальне, чи якість всюди однакові, а причина нижчої ціни криється зовсім в іншому?

Я не даю гарантії, що на заправках, які продають по 60 гривень за літр, і на тих, що продають по 50, різне пальне. Є така річ, як умовно-постійні витрати на утримання. Та заправка, яка маленька, і яку ніхто не знає, продає пальне по 50, а інші — по 60. То вона може собі дозволити продавати по 50, бо в неї немає стільки витрат на оплату праці, електроенергію тощо, як у великих мережах. Цим і зумовлена така різниця.

Раніше "Телеграф" писав про те, що пальне в Україні неминуче здорожчає. І це потягне за собою усі ціни. Кабмін уже готує відповідне рішення.