Виграють СТО і виробники спирту? Експерт паливного ринку пояснив, що не так із законопроєктом про біоетанол

Українцям слід морально готуватись до частішого ремонту авто

Верховна Рада днями ухвалила законопроєкт, яким впроваджується обов’язкова вимога щодо додавання біопалива в моторне пальне. Відповідний документ №3356-д уже пройшов процедуру першого читання. З травня 2025 року у пальному має бути певний відсоток етанолу. Поки що на ринку пального немає одностайної думки щодо цього питання. Проте деякі експерти вважають, що від цього виграють лише виробники цього біопалива. Такої думки дотримується, до прикладу, експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

Він пояснив, що, згідно з документом, з 1 травня наступного року у бензині має бути як мінімум 5% рідкого біопалива. Це, на його думку, принесе прибуток лише спиртовикам, а не державі чи навіть трейдерам. А звичайні українські водії лише постраждають.

"Спиртова галузь перейшла в приватні руки, — каже Косянчук, — але вони виробляють значно більше, ніж споживають українці, і спирт нема куди дівати. То вони вирішили додавати його до бензину".

"Ця вимога має право на існування, але вибірково. Якщо за кордоном додають біоетанол до АЗС, то там його продають як окремий вид бензину. Тобто ним заправляються ті, у кого в техпаспорті авто написано, що його можна заправляти бензином з біоетанолом. А в нас, як завжди, примусово", — каже Косянчук.

Наслідки для автомобілістів

Як пояснює наш співрозмовник, з проблемами зіштовхнуться власники автомобілів, які не призначені для використання такого пального. У них є різні прокладки, які спирт псуватиме, будуть виходити з ладу насоси, паливні магістралі тощо. Адже спирт — це розчинник, і він спричиняє розшарування пального на бензин і на воду. І якщо ви заправились цим бензином, і доїхали умовно з Києва до Одеси, то, звісно, нічого не буде. Проблем можна чекати, якщо авто буде стояти кілька днів у гаражі, бензин розшарується, і в баку буде А-92 та вода, яка потрапить у бензонасос. А що буде взимку — навіть страшно подумати.

А ще — ризик полягає у тому, чи будуть дотримуватись вимог, і чи буде хтось контролювати кількість його додавання. Адже цілком можуть змішувати А-92 з біоетанолом, і вийде неякісний А-95. Принаймні, за октановим числом збігатиметься. А трейдери від такого також точно не виграють, адже спирт за вартістю дорівнює бензину.

"Спиртовики" розбагатіють?

Річ у тім, що цей біоетанол від спирту, який використовується у харчових цілях, відрізняється лише однією колоною (харчовий проходить через три колони, тому дорожчий, а той, який для пального — тільки через 2). До того ж спирт харчовий має свій акциз, а цей спирт (біоетанол, — ред.) буде безакцизним. Адже цілком можливо, що через це будуть махінації і ухилення від сплати податків.

"Насправді з цією ідеєю спиртовики "носяться" як мінімум з 2006 року. Але тоді ми з Юрієм Бойком "заблокували цю історію". Але депутати пролобіювали це аж тепер", — каже президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

У Німеччині, коли почали просто на АЗС додавати цей біоетанол, також помітили, що він розшаровує пальне. Саме тому німці зараз поступово відмовляються від практики додавання біоетанолу в бензин, зазначає Косянчук.

А в Україні навпаки будуть штрафувати тих, хто не додає біопаливо до бензину. Розмір штрафу уже встановлено, і зараз це 3028 грн за кожні 1000 літрів.

Раніше "Телеграф" також розповідав про проблеми на ринку пального, які спричинені мобілізацією та підвищенням акцизів. Привозити пальне в Україну скоро стане нікому — через жорсткі умови для перевізників.