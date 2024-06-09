В Украине будут разбавлять бензин биоэтанолом: эксперт рассказал, что это убьет топливную систему авто

Эксперт считает, что в некоторых случаях это разрушает топливную систему авто

Верховная Рада на днях одобрила в первом чтении законопроект №3356-д, вводящий обязательное требование добавлять биотопливо в моторный бензин. В частности, с мая 2025 года в горючем должен содержаться определенный процент этанола.

Однако такое новшество может нанести вред автомобилю, который не приспособлен для использования модифицированного топлива. Об этом рассказал президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук в комментарии "Телеграфу".

В некоторых случаях авто может сломаться

Во многих автомобилях есть резиновые и пластиковые компоненты, не рассчитанные на контакт со спиртами. Этанол будет разрушать прокладки, шланги топливной системы, насосы и т.д. А также спирт — мощный растворитель, он приведет к расслоению бензина и отделению воды, пояснил эксперт.

Но сразу ничего страшного во время движения не произойдет. Проблемы возникнут, если машина будет простаивать несколько дней. Этанольная смесь расслоится, а вода осядет в баке и попадет в бензонасос. Косянчук отметил, что зимой ситуация может быть еще хуже.

Также возникают сомнения по контролю качества модифицированного горючего. "Ничто не помешает недобросовестным трейдерам примешивать биоэтанол к низкокачественному бензину А-92 и продавать как А-95. По октановому числу все будет совпадать", — добавил президент Ассоциации.

В то же время и для участников рынка такое новшество невыгодно экономически. Этанол стоит примерно столько же, сколько и обычный высокооктановый бензин. Его добавление вряд ли удешевит горючее для конечного потребителя, и не прибавит прибыли трейдерам.

С чем могут столкнуться владельцы авто

Использование бензина с биоэтанолом в старых или неприспособленных для него автомобилях может привести к ряду проблем:

Биоэтанол более агрессивен для некоторых видов резины и полимерных материалов, которые использовались в топливных шлангах, прокладках и деталях карбюратора в подержанных автомобилях. Это может привести к утечке топлива, разбуханию или растрескиванию этих компонентов. Биоэтанол может ускорять коррозию некоторых металлических деталей топливной системы, особенно содержащих алюминиевые сплавы или незащищенную сталь. Он имеет более низкую энергетическую ценность, чем чистый бензин, что может усложнить запуск двигателя, особенно в холодную погоду. Из-за более низкой энергетической ценности биоэтанола могут снизиться мощность двигателя и экономия топлива. Кроме того, некоторые примеси в биоэтаноле могут привести к образованию отложений в топливной системе, форсунках и камере сгорания, что может ухудшить работу двигателя.

Возможно ли модифицировать топливную систему для работы с биоэтанолом

Что касается модификации двигателя для использования бензина с биоэтанолом, это возможно, но требует некоторых изменений. И, конечно, денежных средств.

Во-первых, необходимо заменить детали топливной системы, которые могут повредиться под действием биоэтанола, такие как топливные шланги, прокладки, детали карбюратора и т.д.

Во-вторых, необходимы другие форсунки, рассчитанные на более высокую концентрацию этанола. Возможно, потребуется дополнительная защита металлических деталей от коррозии, например защитное покрытие или использование устойчивых к коррозии материалов.

Поэтому модификация старого двигателя для использования биоэтанола может быть сложной и дорогостоящей. Для более новых автомобилей, разработанных для использования бензина с биоэтанолом, эти модификации обычно не нужны.

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