Продають єдиний у світі броньований Mercedes Єльцина: на яких ще авто їздив попередник Путіна (фото)

Єльцин мав цілий автопарк

На продаж виставили унікальний броньований Mercedes-Benz S500, який колись належав першому президенту Росії Борису Єльцину. Цей лімузин 1994 року випуску став першим іноземним автомобілем у гаражі глави російської держави.

Автівку створило німецьке ательє Trasco Bremen на замовлення особливого призначення. Машина використовувалася як для щоденних поїздок Єльцина, так і для зустрічей високопоставлених гостей, серед яких були канцлер Німеччини Гельмут Коль та президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Про це повідомляють росЗМІ.

Лімузин оснащений 5,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 320 к.с. та чотириступеневою автоматичною коробкою передач. Незважаючи на вік, пробіг автомобіля складає менш як 60 тисяч кілометрів.

Теперішній власник, який не розкриває свою особу, оцінив цей раритетний екземпляр у 50 мільйонів рублів, що робить його найдорожчим Mercedes-Benz W140 у відкритому продажу. Втім, продавець готовий до торгу, тож остаточна ціна може бути нижчою.

Щодо інших автомобілів Бориса Єльцина, відомо, що з 1996 року він пересів на інший Mercedes-Benz з подовженою колісною базою. До цього президент використовував вітчизняні автомобілі, зокрема ЗІЛ-41052. Також у його гаражі були броньовані лімузини ЗІЛ-41047 та ЗІЛ-41052.

ЗИЛ-41052 1988

Та найбільшим його захопленням був завод АвтоВАЗ, куди він часто приїжджав. На заводі він самостійно проводив тест-драйви авто.

У часи, коли він був першим секретарем Свердловського обкому КПРС, Єльцин їздив на ГАЗ-14 "Чайка". Це був класний на ті часи автомобіль представницького класу. У ті роки він був єдиним лімузином у регіоні.

Ця машина була дуже сучасною на ті часи — там навіть були ремені безпеки з інерційними котушками, магнітофон з радіо на пульті керування, електричні склопідіймачі тощо.

Під капотом був восьмициліндровий двигун потужністю в 220 кінських сил. Він міг розвивати швидкість до 175 кілометрів за годину. Зараз ця "Чайка" перебуває у музеї в Єкатеринбургу.

Та це все були службові авто. Першою особистою машиною для Єльцина став хетчбек "Москвич-2141" радянського виробництва. Він мав рідкісний на ті часи сріблястий колір.

Москвич Єльцина

У середині 90-х, коли в Росію почали масово завозити імпортні авто, Єльцин купив позашляховик Subaru. Достеменно не відомо, чи це правда, але, у всякому разі, так стверджує Олександр Коржаков у своїй книзі "Борис Єльцин від світанку до заходу". Це скандальна книга охоронника першого президента Російської Федерації. Щоправда, якою саме це була модель, він не повідомляє. Росіяни дотепер сперечаються, що б це міг бути за автомобіль.

Ілюстрація ймовірного авто Єльцина - Subaru Legacy Outback

Раніше "Телеграф" також писав, на яких автомобілях їздив екс-президент України Леонід Кучма. Зокрема, він мав лімузин з радянськими килимками, броньований Mercedes за 500 тисяч доларів та інші авто.