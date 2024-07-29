Цей китайський електрокар можна продати дорожче, ніж купували: знадобиться українським водіям

Мало того, що його шалено розкуповують, то ще й кілька тисяч можна заробити

У світі автомобільної індустрії з'явився новий феномен, який зробив справжній фурор на ринку. Йдеться про китайський електрокар Xiaomi SU7.

Цей автомобіль не лише вражає своїми технічними характеристиками, але й демонструє унікальну тенденцію: його вартість зростає після покупки. І це єдиний китайський автомобіль, який можна вигідно перепродати, покористувавшись. За даними CarNewsChina, власники вживаних моделей можуть продати їх дорожче, ніж коштує нова машина в салоні. Така ситуація склалася через дефіцит нових автомобілів цієї моделі.

Конкретні приклади

На китайських онлайн-майданчиках можна знайти Xiaomi SU7 Max з пробігом 600 км за ціною $47,2 тис. Ще один варіант – автомобіль, який проїхав 1900 км, пропонують за $46 тис. При цьому вартість нового SU7 Max в автосалоні становить $41,5 тис. Ці цифри яскраво ілюструють, наскільки високим є попит на цю модель.

Причини популярності

Xiaomi SU7 став рекордсменом зі збереження залишкової вартості серед електромобілів. Це пояснюється кількома факторами: інноваційні технології, висока якість виконання та обмежена кількість випущених автомобілів. Крім того, бренд Xiaomi, відомий своєю електронікою, викликає довіру у споживачів.

Технічні особливості Xiaomi SU7

Xiaomi SU7 – це електричний седан преміумкласу, розроблений китайською компанією Xiaomi. Автомобіль оснащений потужним електродвигуном та сучасною батареєю, що забезпечує величезний запас ходу (близько 800 км). Інтер'єр вирізняється високотехнологічним оснащенням, наприклад, має великий сенсорний дисплей та систему автопілота. А дизайн SU7 — це поєднання елегантності з аеродинамічною ефективністю.

Нагадаємо, також раніше "Телеграф" писав про те, що Xiaomi уже тестує свій новий кросовер. Він також буде бестселером.