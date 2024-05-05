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Тачки Кучми: лімузин з радянськими килимками, броньований Mercedes за 500 тисяч доларів та інші авто другого президента України

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Кучма дуже хвилюється за власну безпеку
Кучма дуже хвилюється за власну безпеку. Фото Колаж "Телеграфу"

Кучма їздив на унікальних автомобілях

Мало хто знає, але саме Кучма ввів у моду величезні кортежі. До нього в Україні навіть високопоставлені чиновники не хизувались розкішними автомобілями (хоча і мали їх).

У 90-х він їздив лімузином. Це Volvo Limousine 960 Royal 1996 року випуску, один з небагатьох заводських, а не перероблених авто. Для Кучми це був офіс на колесах — саме у цій машині президент проводив зустрічі, наради, займався різними президентськими справами, і все це на ходу. Зараз його здають в оренду.

лімузин Кучми

Авто Леоніда Кучми

Автор вислову "Україна — не Росія", який згодом став крилатим, уже після своєї каденції продовжував користуватись броньованим автомобілем. У нього надзвичайні заходи безпеки: є навіть озброєний супровід, і це не просто охорона.

У 2014-му, як писав "ТопЖир", він їздив на представницькому Mercedes S V12, який мав броню. Точно таким користувався і п’ятий президент України Петро Порошенко.

Авто Кучми у 2014 році

Супроводом другого президента був броньований Mercedes GL з комплексом "Пелена" на даху. Виглядає він як чорні відерця на даху авто — вони виконують функцію захисту від радіокерованих підривних пристроїв. Також вони блокують телефони та інші гаджети.

Авто Кучми

У 2019-му Леонід Данилович придбав новеньке авто. Це Mercedes-Benz S600 Guard W222, який коштує близько 500 тисяч доларів. На цій машині колишнього президента помічали у центрі Києва.

Кучма на авто у 2019 році

Раніше "Телеграф" також писав, на яких авто їздить Володимир Зеленський і його команда. Йдеться як про ті часи, коли він просто був актором, і про сучасні кортежі.

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