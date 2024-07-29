Продают единственный в мире бронированный Mercedes Ельцина: на каких еще авто ездил предшественник Путина (фото)

Ельцин имел целый автопарк

На продажу выставили уникальный бронированный Mercedes-Benz S500, когда-то принадлежавший первому президенту России Борису Ельцину. Этот лимузин 1994 года выпуска стал первым иностранным автомобилем в гараже главы русского государства.

Авто создало немецкое ателье Trasco Bremen по заказу особого назначения. Машина использовалась как для ежедневных поездок Ельцина, так и для встреч высокопоставленных гостей, среди которых были канцлер Германии Гельмут Коль и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщают РосСМИ.

Лимузин оснащен 5,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 320 л. и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Несмотря на возраст, пробег автомобиля составляет менее 60 тысяч километров.

Нынешний владелец, не раскрывающий свою личность, оценил этот раритетный экземпляр в 50 миллионов рублей, что делает его самым дорогим Mercedes-Benz W140 в открытых продажах. Впрочем, продавец готов к торгу, так что окончательная цена может быть ниже.

По другим автомобилям Бориса Ельцина известно, что с 1996 года он пересел на другой Mercedes-Benz с удлиненной колесной базой. До этого президент использовал отечественные автомобили, в том числе ЗИЛ-41052. Также в его гараже были бронированы лимузины ЗИЛ-41047 и ЗИЛ-41052.

ЗИЛ-41052 1988

Но самым его увлечением был завод АвтоВАЗ, куда он часто приезжал. На заводе он самостоятельно проводил тест-драйвы авто.

В те времена, когда он был первым секретарем Свердловского обкома КПСС, Ельцин ездил на ГАЗ-14 "Чайка". Это был классный по тем временам автомобиль представительского класса. В те годы он являлся единственным лимузином в регионе.

Эта машина была очень современна по тем временам — там даже были ремни безопасности с инерционными катушками, магнитофон с радио на пульте управления, электрические стеклоподъемники и т.д.

Под капотом был восьмицилиндровый двигатель мощностью в 220 лошадиных сил. Он мог развивать скорость до 175 км в час. Сейчас эта "Чайка" находится в музее Екатеринбурга.

И это все были служебные автомобили. Первой личной машиной для Ельцина стал хэтчбек "Москвич-2141" советского производства. У него был редкий по тем временам серебристый цвет.

Москвич Ельцина

В середине 90-х, когда в Россию начали массово завозить импортные автомобили, Ельцин купил внедорожник Subaru. Доподлинно не известно, правда ли это, но, во всяком случае, так утверждает Александр Коржаков в своей книге "Борис Ельцин от рассвета до заката". Это скандальная книга охранника первого президента Российской Федерации. Правда, какой именно была модель, он не сообщает. Россияне до сих пор спорят, что это за автомобиль.

Иллюстрация предполагаемого авто Ельцина — Subaru Legacy Outback

Ранее "Телеграф" также писал, на каких автомобилях ездил экс-президент Украины Леонид Кучма. В частности, у него был лимузин с советскими ковриками, бронированный Mercedes за 500 тысяч долларов и другие авто.