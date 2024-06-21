Микола Тищенко витратив мільйони гривень на дорогі авто: на чому їздить одіозний нардеп, фото

Нардеп позаписував авто не лише на дружину, але й на водія і менеджера

Політика та розкіш часто йдуть пліч-о-пліч, і випадок Миколи Тищенка — яскравий тому приклад. Відомий український політик і колишній ресторатор привернув увагу громадськості не лише діяльністю в парламенті та численними скандалами, але й своїми дорогими автомобілями.

У цьому матеріалі ми розглянемо автопарк одіозного нардепа, вартість якого сягає мільйонів гривень. Деякі з цих авто перебувають у власності Тищенка офіційно, інші ж записані на близьке оточення нардепа.

А що там в декларації?

Спочатку розгляньмо, якими автомобілями народний обранець володіє офіційно. Так, згідно з декларацією за 2023 рік, Микола Тищенко має легковий автомобіль Mercedes-Benz E400 2017 року випуску (записаний на дружину). Це доволі дороге авто. Преміум-седан такого ж року випуску, залежно від комплектації, можна придбати за 32-45 тисяч доларів у вживаному стані.

Сам Тищенко офіційно має у власності лише Mercedes-Benz S400 2018 року випуску. Це ще один люксовий автомобіль, вдвічі дорожчий, ніж у дружини. Залежно від комплектації та стану, менш як за 60 тисяч доларів такий автомобіль зараз не купити, навіть з великим пробігом. Втім, нардеп вказує, що придбав він його саме за 60 тисяч євро. Хоча при запуску, у 2018-му, автомобіль точно коштував не менш як 89 тисяч.

Не менш цікавим є Mercedes-Benz EQV 2021 року випуску, яким володіє такий собі Петро Орлов (який він має стосунок до нардепа, розповімо згодом). Мікроавтобус вартістю в близько 80 тисяч доларів він надав в безкоштовне користування Миколі Тищенку та його дружині Аллі Барановській.

Та, за даними Bihus Info, в оточенні, а, можливо, і у власності Тищенка є як мінімум 2 таких мікроавтобуси. Один із них — 2016 року випуску, записаний на Сергія Вакальчука. Він став його власником влітку 2022 року. Це менеджера Тищенка, з яким вони разом ведуть справи уже понад 20 років. Саме Вакальчук керував його рестораном "Велюр".

Це преміум автомобіль з тюнінгом, цікавими дисками, люксовим салоном. Фото цього автомобіля неодноразово з’являлись на фото у соцмережах Тищенка та дружини.

А Mercedes V-класу 2021 року випуску з’явився у Петра Орлова у 2023 році. Цей чоловік працює водієм у Тищенка. Класична схема — переписувати майно на наближених до себе людей.

Раніше "Телеграф" писав про елітний автопарк Верховної Ради. Дехто з нардепів купив нові машини під час війни.