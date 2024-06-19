Купа дефектів і захмарна ціна: що відомо про автомобіль Aurus, на якому Путіна возили по КНДР (фото)

Путін з'явився на Aurus Senat з російськими номерами

Цими днями Путін уже вдруге за всю історію відвідує КНДР. Лідер цієї країни Кім Чен Ин обвішав весь Пхеньян портретами російського диктатора та триколорами. А самого Путіна катає на люксовому Aurus Senat, який йому він і подарував у лютому цього року.

Щоправда, автомобіль цей препоганий. Він буквально дефектний, а дизайн його чомусь дуже схожий на Rolls-Royce. В принципі, красти технології чи зовнішній вигляд і видавати його як якусь інноваційну розробку — це дуже у стилі росіян. Вони так роблять ще з післявоєнних часів.

Зліва на фото — Rolls-Royce Phantom, справа — Aurus Senat

Низька якість російського преміального автомобіля

Aurus Senat — це російський люксовий автомобіль, що випускається компанією Aurus (колишня назва — Проект "Кортеж"). Розробка велася з 2013 року для створення автомобілів представницького класу для високопосадовців.

Senat — седан з заднім або повним приводом, доступний також у подовженій версії (саме такими володіє Путін та Кім Чен Ин). Оснащується бензиновим турбованим двигуном V8 об'ємом 4,4 л потужністю 598 к.с. і 9-ступеневою автоматичною коробкою передач. Має розкішний і просторий салон з використанням високоякісних матеріалів і дорогих оздоблювальних елементів. Згідно із заявами, автомобіль має захист від вогнепальної зброї і навіть вибухів.

Senat позиціонується як конкурент найвищого класу преміальних седанів, таких як Mercedes-Maybach S-Class. Він виробляється з 2018 року у Татарстані. Та якість тут точно не німецька, адже автомобіль має купу недоліків. Автомобіль за ціною в 317 тисяч доларів і більше — дефектний. Всього за 10 метрів від початку поїздки у ньому багато чого зламалось. Наприклад, загорілась функція "не доступний круїз-контроль", потім перестав працювати додатковий стоп-сигнал, з’явились відповідні повідомлення про помилки на бортовому комп’ютері.

Та це не найстрашніше. Автомобіль не може їхати прямо, його постійно веде вправо. Напевно, справа у неправильному розвалі-сходженні коліс.

Також з’явились проблеми з мультимедіа. Її параметри неможливо було відрегулювати, поки не заглушиш двигун. Про це все розповів співробітник московського детейлінг-центру Sopun Lab.

Та низька якість підтверджується не лише розповіддю співробітника одного крутого СТО. Згідно з розповіддю одного "щасливчика", який зміг придбати седан, Aurus Senat — це той випадок, коли багаті також плачуть. Зокрема, він каже, що це такий автомобіль, який краще тримати під дахом теплого гаража. Він не для щоденних поїздок. Користується власник цього автомобіля ним дуже рідко. Але в цих поодиноких вигулах вдалось побачити численні дефекти. Зокрема, як під час складання (є численні прозори на кузові), а також нерівномірність кольору бамперів. Та господар цього автомобіля найбільше турбується через плавність ходу цього преміального авто. Він каже, що п’яті точки пасажирів дуже страждають від поїздок машиною.

Раніше "Телеграф" писав про начинку найпрогресивнішої у Росії Lada Vesta. У ній навіть немає подушок безпеки, не кажучи вже про круїз-контроль чи мультимедіа.