Загубите колеса дорогою: що ні в якому разі не можна робити з автомобільними болтами та гайками

Це не допомагає запобігти корозії

Багато автолюбителів поділилися на два табори: одні вважають, що при заміні покришок болти та гайки потрібно обов’язково змащувати, а інші наполягають на тому, що різьблення має залишатися чистим.

Який із цих підходів правильніший? І чому автовиробники проти змащування?

Проблеми із затяжкою

Правильне затягування болтів і гайок — це не просто питання сили. Важливо дотримуватись певної послідовності та докладати потрібної сили. Професіонали використовують динамометричний ключ, щоб точно встановити момент затягування, який для більшості легкових автомобілів становить близько 110 Нм. При перевищенні цього значення може виникнути проблема з відкручуванням колеса, і знадобиться додаткове зусилля, щоб його зняти.

Міфи про корозію

Автомобілісти часто змащують різьблення, вважаючи, що це запобігатиме корозії та спростить зняття коліс. Однак усі сучасні колісні болти та гайки мають антикорозійне покриття, яке захищає їх від іржі. Крім того, колеса знімаються щонайменше двічі на рік при зміні шин, що виключає можливість прикипання різьблення.

Що кажуть автовиробники

Виробники рекомендують не змащувати колісні болти та гайки. Причина полягає в тому, що мастило може призвести до послаблення кріплення колеса під час руху. За наявності мастила, навіть якщо затягування виконане правильно, з’єднання може ослабнути, що збільшує ризик відкручування колеса.

Різьбове з’єднання працює як пружина: при затягуванні болтів і гайок різьблення трохи подовжується, створюючи натяг, що утримує кріплення. Якщо різьблення змащене, тертя зменшується, і більшість зусилля йде створення натягу. Це може призвести до недостатнього натягу, що, своєю чергою, збільшує ризик ослаблення кріплення.

Що робити замість змащування?

Автовиробники рекомендують тримати різьблення колісних кріплень сухим і чистим. Використання динамометричного ключа та дотримання рекомендованого моменту затягування гарантує надійне кріплення без ризику прикипання різьблення. Це позбавить автовласників багатьох проблем, пов’язаних з відкручуванням і корозією.

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