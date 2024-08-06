Доведеться їхати не тільки на мийку: як любителі ганяти по калюжах вбивають гальма в авто

Їзда по калюжах може призвести до дорогого ремонту автомобіля

Любов до лихацтва по калюжах — це задоволення, яке полюблять відчувати навіть багато досвідчених водіїв. Однак така гра може обернутися серйозними проблемами для автомобіля, особливо якщо не враховувати деякі важливі технічні аспекти. Найчастіше від цього страждає гальмівна система.

Однією з найпоширеніших і найдорожчих проблем є деформація гальмівних дисків. Особливо вразливі щодо цього недосвідчені водії, які можуть не усвідомлювати потенційних ризиків, пов’язаних з агресивним водінням у дощову погоду.

Наслідки швидкої їзди по калюжах

Коли автомобіль інтенсивно гальмує, гальмівні диски сильно нагріваються. Якщо вони потрапляють у холодну воду, відбувається різкий перепад температури, що може викликати деформацію дисків. Через це кермо починає трястись, а гальмування стає менш ефективним.

У результаті деформовані гальмівні диски вимагають заміни разом із гальмівними колодками, щоб повністю відновити ефективність гальмівної системи. Для преміальних автомобілів це може коштувати дуже значну суму.

Поради для водіїв

Щоб уникнути подібних проблем, слід дотримуватись наступних рекомендацій:

не гальмуйте в калюжах: постарайтеся проїжджати через калюжі плавно, почавши гальмування заздалегідь;

уникайте швидкої їзди в дощ: агресивна їзда в дощову погоду збільшує ризик потрапляння води на гарячі гальмівні диски.

Недосвідчені водії часто потрапляють у цю пастку, що призводить до значних витрат на ремонт. Дотримуючись простих порад, можна уникнути деформації гальмівних дисків та зберегти автомобіль у хорошому стані.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно прокачувати гальма в авто. Простими словами, це видалення повітряних бульбашок із гальмівної системи.