Ваш двигун трісне: які дії водіїв наражають авто на дорогий ремонт

Вкрай важливо знати основні причини появи тріщин у двигунах та вживати заходів для їх запобігання

Двигун автомобіля — це його найважливіший елемент, і його капітальний ремонт може коштувати водіям чималих грошей. Тому важливо знати, які причини можуть призвести до появи тріщин у двигунах.

Ось ключові чинники, які впливають на стан двигуна, а також кілька практичних порад для водіїв. Дотримуючись їх, можна значно знизити ризик виникнення тріщин у двигунах автомобілів і забезпечити їхню надійну роботу на довгі роки.

Перегрів двигуна

Перегрів — одна з найпоширеніших причин появи тріщин у двигунах. Це може статися через недостатню кількість антифризу, засмічення радіатора або несправний термостат. Коли двигун перегрівається, його потужність знижується, температура охолоджувальної рідини підвищується, і можуть виникати характерні звуки, такі як стуки.

Неправильне охолодження

Деякі водії вважають, що можна охолодити перегрітий двигун, заливаючи його холодною водою. Це робити не можна, адже різкий перепад температур може призвести до серйозних пошкоджень металу. Двигун повинен охолонути природним шляхом, і його раптова зупинка може завдати великої шкоди.

Якість пального та мастила

Використання неякісного пального або моторного мастила може прискорити знос двигуна. Наприклад, високий вміст сірки в пальному зменшує ресурс двигуна, а надмірна кількість бензолу в бензині може знизити його ресурс у десять разів. Тому важливо звертати увагу на якість пального.

Фізичні пошкодження

Тріщини можуть також виникати внаслідок ДТП або сильних ударів по підвісці, особливо на поганих дорогах. Такі ушкодження можуть бути непомітними, на перший погляд, але з часом призводять до серйозних проблем.

Рекомендації для водіїв

Щоб знизити ризик виникнення тріщин у двигунах, дотримуйтесь таких простих рекомендацій:

Не економте на моторній оливі. Вибирайте якісні продукти від відомих виробників. Це допоможе зберегти двигун у хорошому стані.

Уникайте заправок на невідомих АЗС. Там може продаватися контрафактне паливо, яке негативно вплине на роботу двигуна.

Регулярно перевіряйте рівень антифризу та стан радіатора. Це допоможе уникнути перегріву двигуна і продовжити його термін служби.

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