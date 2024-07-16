Коли ваші шини благають про заміну: експерти назвали 7 тривожних сигналів

Як вчасно розпізнати небезпечні симптоми зношення шин

Безпека на дорозі починається з якісних шин. Експерти рекомендують замінювати покришки кожні 3-4 роки за нормальних умов експлуатації, але також не забувати проводити щорічний огляд та регулярно вимірювати тиск в шинах.

Незалежно від стану та зношеності, шини слід замінювати після 10 років від дати випуску. А ось 7 ключових ознак, на думку автоекспертів, які вказують на необхідність заміни шин ще вчора

1. Здуття або пухирі на поверхні шини

Здуття чи пухирі на шинах — це серйозні ознаки внутрішнього пошкодження. Вони виникають, коли внутрішній шар шини ослаблюється, дозволяючи повітрю проникати між шарами. Це може статися через удар об бордюр, потрапляння в яму або інші пошкодження. Такі деформації значно збільшують ризик раптового розриву шини, особливо на високій швидкості. При виявленні навіть невеликого здуття шину слід негайно замінити.

2. Індикатори зносу протектора

Індикатори зносу — це спеціальні смуги, розташовані в канавках протектора. Коли протектор стирається до рівня цих індикаторів, це означає, що глибина протектора досягла мінімально допустимого значення (зазвичай 1,6 мм). Недостатня глибина протектора значно знижує зчеплення з дорогою, особливо на мокрому покритті, збільшуючи гальмівний шлях і ризик аквапланування. Регулярно перевіряйте глибину протектора за допомогою спеціального вимірювача або просто монети.

3. Витік повітря

Постійний витік повітря може бути спричинений різними факторами: від проколу шини до пошкодження обода колеса. Навіть невеликий прокол може призвести до поступового зниження тиску, що негативно впливає на керованість автомобіля та збільшує витрату палива. Якщо ви помітили, що доводиться часто підкачувати шини, зверніться до спеціаліста для діагностики та ремонту.

4. Попередження системи контролю тиску в шинах (TPMS)

Сучасні автомобілі обладнані системою TPMS, яка постійно моніторить тиск у шинах. Якщо система сигналізує про низький тиск, не ігноруйте це попередження. Перевірте тиск у всіх шинах і, якщо проблема повторюється, зверніться до сервісу. Постійно низький тиск може вказувати на пошкодження шини або несправність самої системи TPMS.

5. Вібрація автомобіля під час руху

Надмірна вібрація при русі може бути спричинена різними факторами, включаючи проблеми з шинами. Нерівномірний знос протектора, розбалансування коліс або деформація шини можуть викликати вібрацію, яка відчувається через кермо або сидіння. Така вібрація не тільки знижує комфорт їзди, але й може вказувати на потенційно небезпечні проблеми з підвіскою або шинами.

6. Вік шин понад 3 роки

Навіть якщо шини мати добрий вигляд і достатню глибину протектора, з часом гума старіє і втрачає свої властивості. Після 3-4 років експлуатації рекомендується щорічно проводити професійний огляд шин. Перевіряйте дату виробництва шин — вона вказана на боковині у форматі тижня і року (наприклад, 2620 означає 26 тиждень 2020 року).

7. Вплив погодних умов

Екстремальні температури, ультрафіолетове випромінювання та вологість можуть прискорити старіння гуми. Регулярно оглядайте шини на предмет дрібних тріщин на боковинах та між блоками протектора. Ці тріщини можуть здаватися незначними, але вони вказують на деградацію матеріалу шини й можуть призвести до її раптового руйнування.

Регулярна перевірка та своєчасна заміна шин — запорука безпеки на дорозі. При виборі нових шин варто звертати увагу на їх якість та довговічність, щоб забезпечити надійну експлуатацію протягом тривалого часу.

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