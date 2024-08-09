Потеряете колеса по дороге: что ни в коем случае нельзя делать с автомобильными болтами и гайками

Это не помогает предотвратить коррозию

Многие автолюбители разделяются на два лагеря: одни считают, что при замене покрышек болты и гайки нужно обязательно смазывать, а другие настаивают на том, что резьба должна оставаться чистой.

Какой из этих подходов более правильный? И почему автопроизводители против смазки?

Проблемы с затяжкой

Правильная затяжка болтов и гаек — это не просто вопрос силы. Важно соблюдать определённую последовательность и прикладывать предписанное усилие. Профессионалы используют динамометрический ключ, чтобы точно задать момент затяжки, который для большинства легковых автомобилей составляет около 110 Нм. При превышении этого значения может возникнуть проблема с откручиванием колеса, и потребуется дополнительное усилие, чтобы его снять.

Мифы о коррозии

Автомобилисты часто смазывают резьбу, полагая, что это предотвратит коррозию и упростит снятие колёс. Однако все современные колесные болты и гайки имеют антикоррозионное покрытие, которое защищает их от ржавчины. Кроме того, колеса снимаются минимум дважды в год при смене шин, что исключает возможность прикипания резьбы.

Что говорят авто производители

Производители настоятельно рекомендуют не смазывать колесные болты и гайки. Причина кроется в том, что смазка может привести к ослаблению крепления колеса во время движения. При наличии смазки, даже если затяжка выполнена правильно, соединение может ослабнуть, что увеличивает риск откручивания колеса.

Резьбовое соединение работает как пружина: при затяжке болтов и гаек резьба немного удлиняется, создавая натяжение, которое удерживает крепление. Если резьба смазана, трение уменьшается, и большая часть усилия уходит на создание натяжения. Это может привести к недостаточному натяжению, что, в свою очередь, увеличивает риск ослабления крепления.

Что делать вместо смазывания?

Автопроизводители настоятельно рекомендуют держать резьбу колесных креплений сухой и чистой. Использование динамометрического ключа и соблюдение рекомендованного момента затяжки гарантирует надежное крепление без риска прикипания резьбы. Это избавит автовладельцев от многих проблем, связанных с откручиванием и коррозией.

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