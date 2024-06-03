Не вір очам своїм: чому здається, що колеса крутяться назад, коли машина їде вперед

Іноді складається враження, що закони фізики порушені: автомобіль рухається вперед, але його колеса чомусь обертаються у зворотному напрямку

Напевно ви помічали дивну річ, коли спостерігали за машиною, що рухається. Незважаючи на те, що автомобіль явно їде вперед, складається враження, що його колеса чомусь крутяться у зворотний бік!

Здається, ніби вони крутяться назад, хоча насправді вони крутяться правильно — вперед. Цей парадоксальний оптичний обман може викликати щире збентеження та здивування, особливо якщо ви спостерігаєте його вперше. Навіть знаючи, що колеса повинні крутитися вперед, очі відмовляються вірити побаченому, бо ілюзія виглядає вкрай правдоподібною.

Чому здається, що колеса крутяться назад

Це оптична ілюзія, і вона відбувається через те, як працює наш зір. Коли колесо крутиться повільно, очі можуть відстежити рух кожної його частини. Але коли швидкість обертання стає дуже високою, очі вже не можуть розгледіти деталі — вони зливаються в одну пляму.

У цей момент наш мозок починає обманювати себе. Він сприймає виступи на колесі, що швидко миготять, як такі, що рухаються в протилежний бік. Хоча насправді колесо крутиться правильно – вперед, складається враження зворотного обертання.

Чим швидше їде машина, тим помітніша ця ілюзія. Колеса крутяться з величезною швидкістю, і наші очі вже не здатні відстежити це обертання правильно. Тому і виникає оманливе відчуття, що колеса крутяться у неправильному напрямку.

Тож наступного разу, коли побачите цю дивну картину, знайте — це лише жарт нашого зору. Попри оманливе зворотне обертання, колеса насправді крутяться в правильному напрямку, дозволяючи машині їхати вперед.

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