"Буде морський бій": міністр, волонтери та СБУ заінтригували відеоанонсом

В Україні оголошують полювання за російськими кораблями

Український уряд, разом із бізнесом, спецслужбами та великими блогерами, готують якийсь захід для мешканців нашої країни. Подія вже отримала назву "Морський бій" та запланована на 22 лютого.

Коротким анонсом поділився бізнесмен, співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі. Втім, він не став вдаватися до деталей того, що саме планують зробити.

Як бачимо на кадрах, до проєкту також приєднався голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, блогер Ігор Лаченков ("Лачен") та активіст Сергій Стерненко, які провели численні збори коштів за час вторгнення. Оскільки в кадрі засвітився представник СБУ, то можна стверджувати, що українські спецслужби теж до цього причетні.

Дещо більше конкретики додав Федоров, який натякнув, що цей анонс пов’язаний з відкриттям "полювання" на російські кораблі.

"Російських кораблів буде менше. Готуємось до полювання. Деталі – завтра", — написав він.

Варто зазначити, що українські спецслужби вже мають багатий досвід активного використання морських безпілотників для поразки російських військових кораблів та інших цілей на кшталт мосту через Керченську протоку. Наприклад, СБУ неодноразово використовувала морські дрони Sea Baby, тоді як ГУР Міноборони віддає перевагу дронам Magura.