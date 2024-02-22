Війна — день 729: ЗСУ тримають оборону при нестачі снарядів, а окупанти не знижують темпи штурмів

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують стримувати численні російські атаки в умовах нестачі зброї та боєприпасів, а росіяни після захоплення Авдіївки не знизили темпи штурмів і почали рухатися на інших напрямках, а на деяких почали застосовувати нові тактики, на кшталт атак на квадроциклах. Тривожні новини надходять і з напрямку Вугледара, який, за деякою інформацією, може наступним прийняти на себе удар окупантів. Українське керівництво водночас переконане, що росіяни більше не мають сил на проведення серйозної наступальної операції та захоплення всієї Донецької області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

13:00 В Росії створили загін зі спортсменів для залучення до бойових дій в Україні, — ЦНС. За ініціативи першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка створили загін "Союз". Туди увійшли учасники спортивних змагань, зокрема, турнірів бойових мистецтв. Спонсорами виступають "росатом", "сбербанк" тощо, а за навчання бійців відповідає російський університет спецназу в Чечні.

12:00 СБУ підтвердила, що армія РФ користується північнокорейськими ракетами. Представники служби задокументували факти повітряних атак ворога, здійснених балістичними ракетами типу Hwasong-11 (KN-23/24). Саме їх і виготовляють на території КНДР. Слідство встановило, що вперше ці боєприпаси в Україні були використані 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Загалом, за даними СБУ, через використання північнокорейського озброєння загинули щонайменше 24 людини, іще понад сотня — важко поранені.

11:00 Українська армія нанесла удар по ще одному полігону російських окупантів — цього разу на Херсонщині. Це офіційно підтвердила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Був не один вибух: тричі повторили – для закріплення. Там дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, які вони казали, Кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки", — пояснила вона.

10:00 Генштаб ЗСУ відзвітував про свіжі російські втрати. Загальна кількість ліквідованої живої сили противника вже перевищила 407 тисяч осіб.

Втрати армії РФ в Україні 22.02.2024

9:00 На Миколаївщині СБУ затримала чоловіка, який шпигував для російських окупантів за українськими кораблями. Наразі він під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

8:00 За минулу добу на фронті відбулося 64 бойових зіткнення, чимала частина із яких знову припадає на Авдіївський напрямок. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

7:00 Мінус вісім "шахедів" — такий результат роботи сил протиповітряної оборони у ніч на 22 лютого. Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, ворог атакував комбіновано — застосував десять "шахедів" та протирадіолокаційну ракету Х-31П. До речі, останню запустили з акваторії Чорного моря.

Результат влучності наших захисників вражає. Додамо, що "полювання" на ворожі цілі велися на території чотирьох областей — Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської.

6:30 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

цієї ночі у низці областей звучали сирени повітряної тривоги. Також про вибухи повідомлялося на Полтавщині, Сумщині, Херсонщині, Донеччині тощо. Чекаємо детального звіту від військових та місцевих ОВА;

також є дані, що ніч видалася неспокійною і для росіян. За інформацією Міноборони РФ, окупанти начебто збили над Брянською областю невідомий дрон, а над Ростовською — ракету;

ЗСУ матимуть право наносити удари по законних російських військових цілях за межами України. Це підкреслив у свіжому інтерв'ю генсек НАТО Єнс Столтенберг;

в Україні запустили пілотні мовні курси для військових, котрі знаходяться на підготовці у 150-у навчальному центрі командування Сил тероборони ЗСУ. Це зроблено для покращення володіння бійцями українською мовою. Поки план складається із п'яти занять, але згодом його хочуть удосконалити;

Канада почала вивчати питання можливої передачі Україні списаних ракет "повітря-земля". Йдеться про снаряди типу CRV7. За словами міністра оборони країни Біллі Блера, ймовірно такі ракети можна використовувати для скидання з дронів абощо. Переговори ведуться.

3:00 Аналітики Deepstate повідомили, що окупанти просунулися на напрямку Авдіївки та захопили населений пункт Побєда

1:00 У Державному департаменті США не вважають, що російський диктатор отримав перевагу у війні проти України через затримку військової допомоги, заявив речник відомства Метью Міллер.

00:00 Російські безпілотники атакували ввечері Полтавську область, вибухи було чути у Миргородському районі. Про постраждалих та руйнування не повідомлялося

З ситуацією в Україні за 19 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 726: РФ продовжує атакувати в районі Авдіївки та штурмує позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку

Інформацію за 20 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 727: росіяни продовжують штурми біля Авдіївки та стягують сили на півдні

Про те, що відбувалося 21 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 728: окупанти продовжують активно атакувати позиції ЗСУ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках