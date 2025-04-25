У травні бюджет отримає 1 млрд грн за договором управління та перерозподілу дивідендів з видобутку газу на Сахалінському родовищі — АРМА

Агентство з розшуку активів відстояло прибутки "Сахалінського родовища" для держави

Державний бюджет України отримає значні надходження завдяки роботі Національного агентства з розшуку та менеджменту активів. АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) відстояло право держави на отримання 90% прибутку від видобутку газу на Сахалінському родовищі.

Як повідомляє очільниця АРМА Олена Дума, вже у травні очікується суттєве поповнення державного бюджету від перерозподілу дивідендів та управління арештованими корпоративними правами на Сахалінському родовищі.

Верховний Суд України поставив крапку у справі щодо законності виплати дивідендів державі, підтвердивши правову позицію АРМА. Суд наголосив, що під час дії арешту власники акцій мають обмежені права, а питання управління корпоративними правами належать виключно управителю.

Що таке Сахалінське родовище і чому воно таке важливе

Сахалінське родовище є одним із найбільших газовидобувних активів України. Після відновлення спеціального дозволу в серпні 2024 року видобуток газу було поновлено. Середньодобовий обсяг видобутку сягає понад 1,5 мільйона кубометрів газу і продовжує зростати.

Для забезпечення надходжень до бюджету АРМА провело масштабну підготовчу роботу у співпраці з управителем – ПАТ "Укрнафта". Агентство змінило умови договорів, ініціювало урядові рішення, подало касаційну скаргу та захищало державні інтереси у судах.

Завдяки спільним зусиллям АРМА та ПАТ "Укрнафта" у 2024 році до державного бюджету вже надійшло 748 мільйонів гривень. Попередні власники намагалися через суд оскаржити виплату доходів від прибутку за договором. Зокрема, компанія "JKX Ukraine B.V." ініціювала судовий процес, але Верховний Суд у березні 2025 року підтвердив законність дій АРМА та управителя.

Наразі проводиться аудит для забезпечення подальших надходжень до державного бюджету від діяльності Сахалінського родовища. "Очікуємо мільярдне поповнення бюджету! АРМА – це економічна зброя проти ворога", – наголосила голова Агентства Олена Дума.