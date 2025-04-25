"Розум українців замутнений": У Росії накинулися на спортсменку, яка поставила росіян на місце

Українка привселюдно заявила, що не хоче бачити росіян на міжнародних турнірах

Дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону Дмитро Васильєв заявив, що українські спортсмени не тиснуть руку росіянам під впливом "отруйної пропаганди Заходу". Напередодні українська борчиня Ірина Коляденко відмовилася тиснути руку та фотографуватися з росіянкою Дінарою Кудаєвою на чемпіонаті Європи-2025 у Словаччині.

Відповідний коментар Васильєва наводить Vseprosport.ru. За його словами, українські спортсмени просто "повірили, що Росія — головне зло".

"Розум українських спортсменів замутнений, їм промили мізки отруйною пропагандою. Вони звідусіль чують одне й те саме, що Росія — головне зло і винуватець усіх їхніх бід. Західні політики знайшли крайнього — Росію.

Є такий вираз, що коли весь час говорити людині, що вона свиня, через деякий час вона може захрюкати. Ось так само й українці, українські спортсмени повірили в те, що Росія – це щось дуже погане”, – заявив Васильєв.

Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі назвав Коляденко "нещасною людиною".

"Ця спортсменка з України — нещасна людина. Її начальство переконало її в цій точці зору, що не тиснути руку суперникові — це нормально. Але рукостискання — це обов’язкова процедура, це повага до суперника.

Якби громадські організації мали принципову позицію з цього питання, то прецедентів з відмовою від рукостискань не було б. Бог суддя цій спортсменці ", — заявив Маміашвілі.

Зазначимо, Коляденко на ЧЄ-2025 виграла "бронзу". Пізніше українка в інтерв’ю висловила подив із приводу допуску росіян до змагань.

Нагадаємо, Маміашвілі повівся неналежно під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби у Братиславі (Словаччина). Російський спортивний чиновник назвав албанця Чермена Валієва, який у 2024 році відмовився виступати за РФ, "зрадником". До речі, саме він загрожував Франції танками.