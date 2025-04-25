Екологи дивуються, як такій компанії було дозволено лістинг

Найбільший у світі виробник м’яса JBS, пов’язаний із вирубуванням амазонських лісів, отримав схвалення влади США на розміщення своїх акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі. Екологічні організації обурені цим фактом і називають його "катастрофою для планети".

Про це пише The Guardian. Зазначається, що JBS пов’язана з вирубуванням лісів, і "зелене світло" на те, щоб вийти на фондову біржу, дає компанії великі можливості для розширення та отримання прибутку.

У зв’язку з цим екологи дивуються, як такій компанії було дозволено лістинг. Як очікується, спільний лістинг підвищить вартість багатонаціональної компанії. Майже половина її доходів тепер надходить зі Сполучених Штатів, де вона продає такі бренди для дому, як Pilgrim’s, Moy Park, Seara та Primo.

Дочірня компанія JBS Pilgrim’s була найбільшим спонсором інавгураційного комітету нинішнього президента США Дональда Трампа. Торги її акціями у Нью-Йорку можуть стартувати вже 12 червня.

Природоохоронні організації, які побоюються, що JBS використовує додаткові фінансові ресурси для розширення свого ринку та впливу на довкілля.

Двопартійна група з 15 сенаторів США закликала Комісію з цінних паперів та бірж відхилити заявку JBS на лістинг акцій.

"Десятки журналістських та неурядових звітів показали, що JBS пов’язана з більшшим знищенням лісів та інших екосистем, ніж будь-яка інша компанія у Бразилії", — написали вони у відкритому листі.

Greenpeace UK тим часом заявляє, що плани JBS щодо глобального розширення загрожують ще більше схилити планету до кліматичного хаосу.

"JBS побудувала свою м’ясну імперію на історії корупції, порушених обіцянках та руйнуванні навколишнього середовища, включаючи викиди, які змусили б навіть компанії, що працюють на викопному паливі, підняти брову", — сказала активістка Даніела Монтальто. "Цей лістинг принесе користь лише братам-мільярдерам Батіста, які сидять біля керма JBS, тоді як звичайні люди платять за кліматичний хаос та руйнування навколишнього середовища, які несе промислове сільське господарство".

Своєю чергою у компанії JBS відповіли на звинувачення з боку екологів таким чином:

"Пропозиція створює цінність для членів нашої команди, спільнот, в яких ми працюємо, та інвесторів. Ми підтримуємо постійне розкриття інформації вітчизняним та закордонним інвесторам та партнерам, які неодноразово демонстрували свою впевненість у надійності та надійності нашої політики.

JBS продовжуватиме співпрацювати з фермерами, НУО, університетами, клієнтами та іншими заінтересованими сторонами для виявлення шляхів скорочення сільськогосподарських викидів, боротьби з глобальною продовольчою незабезпеченістю та підвищення стійкості продовольчих систем. Сільське господарство відіграє важливу роль у вирішенні проблеми зміни клімату, і такі компанії, як JBS, можуть і мають допомогти очолити колективні дії".

JBS та вирубка лісів

Цю компанію неодноразово пов’язували з вирубуванням лісів, і генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс минулого року подала позов, звинувативши JBS у тому, що вона вводить споживачів в оману щодо своїх кліматичних цілей у спробі збільшити продаж. Цей позов було відхилено у лютому.

Зараз у компанії коментують звинувачення у свій бік у вирубуванні лісів так:

"Хоча загальногалузеві проблеми значні й масштабніші, ніж може вирішити будь-яка компанія поодинці, ми вважаємо, що у JBS є глибокий і надійний ряд інтегрованих політик, систем та інвестицій, які мають суттєвий і позитивний вплив на зниження ризиків вирубування лісів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які компанії США першими можуть повернутися до Росії. Штучний інтелект Grok назвав варіанти.