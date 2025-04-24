Україні залишиться армія та оборонка: що ще вимагатимуть США від Росії на переговорах

Вимоги США можуть порушити одну з "цілей" Кремля

Адміністрація Дональда Трампа готується наполягати на тому, щоб Росія визнала право України мати власні Збройні сили та оборонну галузь у рамках потенційної мирної угоди. Цю позицію Вашингтон має намір озвучити на наступній зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів. Визнання українського війська у складі майбутньої мирної архітектури фактично суперечить ключовій меті Кремля – так званій "демілітаризації України". Водночас це означає, що Білий дім шукає поступок не лише від Києва, а й від Москви та прагне до нібито збалансованого компромісу.

Згідно з матеріалом, США також наполягають, аби Росія повернула Україні Запорізьку АЕС – з подальшим переданням її під контроль США. Крім того, у вимогах Вашингтона – забезпечення Києву доступу до Дніпра та повернення територій на Харківщині, які зараз утримують російські війська.

Тим часом Путін, навпаки, домагається міжнародного визнання повного контролю Росії над Луганською, Донецькою, Запорізькою, Херсонською областями та Кримом.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня команда Трампа представила у Парижі пропозиції, які передбачають визнання Криму російським і "заморожування" решти окупованих територій за поточними лініями фронту. Україна ж категорично відкидає такі умови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп прокоментував масштабний ракетний обстріл Києва, закликавши негайно припинити атаки.