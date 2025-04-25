"Світ має боятися". Пакистан готовий до війни з Індією

Ситуація загострилася 22 квітня

Пакистан готовий до війни з Індією. Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що армія "готова до будь-якої можливості" й світ має боятися війни між країнами, що мають ядерну зброю.

Світ має серйозно поставитися до загрози війни

Він закликав світову спільноту звернути увагу на зростання напруженості між Пакистаном та Індією та попередив, що ситуація може перерости у повномасштабний конфлікт між двома ядерними державами, пише The News International. Міністр оборони Пакистану наголосив, що нещодавній теракт в Кашмірі, який стався 22 квітня, може підштовхнути країни до тотальної війни.

"Ми зважимо нашу відповідь на все, що ініціює Індія. Це буде зважена відповідь. Якщо відбудеться тотальна атака чи щось подібне, то, очевидно, буде тотальна війна", — сказав Хаваджа Асіф.

Водночас він висловив сподівання, що ситуацію все ще можна вирішити шляхом переговорів. При цьому міністр наголосив, що "якщо щось піде не так, це протистояння може мати трагічний результат".

Загострення між Пакистаном та Індією — що відомо

22 квітня озброєні люди відкрили вогонь по групі туристів у Пахалгамі, загинуло не менше 26 людей, 17 поранені. Пахалгам розташований у Кашмірі, на території, на яку претендують і Індія, і Пакистан. Кашмір перебуває під контролем Індії. Населення там переважно мусульманське.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав події терористичною атакою, а голова панівної Індійської народної партії Равіндер Райна звинуватив в атаці пакистанських бойовиків і пообіцяв знайти і покарати їх і тих, хто їм допомагав. Пакистан заперечив будь-який зв'язок з нападом.

Індія перекрила воду в річці Інд, яка тече до Пакистану, закривши всі чотири шлюзи на греблях та каналах. Пакистан погрожує Індії війною, якщо вода не буде повернута, і заявляє, що готовий застосувати силу.

Варто зазначити, що Індія та Пакистан багато разів воювали між собою, починаючи з 1947 року. В цей період відбулося щонайменше три повномасштабних війни між державами – Перша Кашмірська війна (1947-1949), Друга Кашмірська війна (1965), війна за незалежність Бангладеш (1971). Окрім того, була також низка обмежених конфліктів.

Як повідомляв "Телеграф", військовослужбовці Індії та Пакистану влаштували стрілянину у долині Липа в штаті Кашмір. Там проходить встановлена ще у 1949 році лінія розмежування між військами двох держав.