Шевченко запустив незвичайне нововведення в українському футболі (відео)
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Футбольний функціонер вирішив відкрити завісу у вітчизняному футболі
У п’ятницю, 25 квітня, у Будинку футболу у Києві відбудеться XXVII Конгрес Української асоціації футболу (УАФ). Вперше в історії цей захід покажуть у прямому етері.
Подивитися за ходом Конгресу УАФ можна на YouTube-каналі асоціації. Початок етеру заплановано на 12:00 за київським часом.
Пряма відеотрансляція XXVII Конгресу УАФ:
Порядок денний XXVII Конгресу УАФ:
- Про звіт президента, виконавчого комітету та адміністрації УАФ.
- Про звіт аудиторського органу УАФ та річний фінансовий звіт УАФ.
- Про операційний аудит фінансових витрат групи компаній УАФ у період 2015-2023 років.
- Про обрання аудиторського органу УАФ.
- Про кадрові питання.
- Про обрання голів, заступників голів та членів органів здійснення футбольного правосуддя УАФ.
Нагадаємо, Андрей Шевченко офіційно став головою УАФ у січні 2024 року. Легенда футболу пообіцяв провести аудит в організації, а також зробити діяльність УАФ більш відкритою. У квітні 2024 року в УАФ визнали відтік активів з організації у розмірі понад 1 млрд гривень.