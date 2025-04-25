Шевченко запустив незвичайне нововведення в українському футболі (відео)

Футбольний функціонер вирішив відкрити завісу у вітчизняному футболі

У п’ятницю, 25 квітня, у Будинку футболу у Києві відбудеться XXVII Конгрес Української асоціації футболу (УАФ). Вперше в історії цей захід покажуть у прямому етері.

Подивитися за ходом Конгресу УАФ можна на YouTube-каналі асоціації. Початок етеру заплановано на 12:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція XXVII Конгресу УАФ:

Порядок денний XXVII Конгресу УАФ:

Про звіт президента, виконавчого комітету та адміністрації УАФ.

Про звіт аудиторського органу УАФ та річний фінансовий звіт УАФ.

Про операційний аудит фінансових витрат групи компаній УАФ у період 2015-2023 років.

Про обрання аудиторського органу УАФ.

Про кадрові питання.

Про обрання голів, заступників голів та членів органів здійснення футбольного правосуддя УАФ.

Нагадаємо, Андрей Шевченко офіційно став головою УАФ у січні 2024 року. Легенда футболу пообіцяв провести аудит в організації, а також зробити діяльність УАФ більш відкритою. У квітні 2024 року в УАФ визнали відтік активів з організації у розмірі понад 1 млрд гривень.