Дохідні і можна сміливо купувати, але є нюанс. Що не так із українськими ОВДП

Макрофінансу вистачить на покриття всіх соціальних зобов'язань до кінця року

Купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) є найкращим способом збереження заощаджень українців, однак при цьому потрібно пам’ятати про один важливий нюанс. Мова йде про строки погашення ОВДП.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, чому питання строків погашення – таке важливе.

— Коли ми говоримо про найбільшу ефективність вкладання коштів, я говорю виключно про облігації внутрішньої державної позики з терміном погашення до кінця 2025 року. Чому я наголошую на терміні погашення? Тому що термін погашення напряму́ залежить від фінансової стійкості держави. На 2025-й рік у нас повністю закриті всі потреби в зовнішньому фінансуванні, — пояснює економіст.

За його словами, макрофінансової допомоги вистачить на покриття всіх соціальних зобов'язань.

— 2026 рік — це, вибачте, на сьогодні "білий" листочок. Я думаю, що в кращому випадку десь тільки у вересні, коли буде подано проект бюджету на 2026-й у Верховну Раду, ми зможемо зрозуміти, з яких коштів держава збирається фінансувати соціальні видатки, — каже аналітик.

Він пояснив, що поки під запитанням: скільки планується макрофінансової допомоги; хто її надаватиме Україні; чи дасть щось Європа; що буде з безпековою ситуацією — чи встановиться перемир'я; чи триватиме війна 2026 року тощо.

— Тобто від тих речей напряму́ залежить надійність вкладання коштів в ОВДП. Тому коли ми говоримо про 2025-й рік, можете сміливо брати облігації на три-шість місяців. Вони дадуть відсоток, який однозначно буде вищим (я говорю про гривневі облігації), аніж той, що вам запропонує банк. Ось єдиний на сьогодні, з моєї точки зору, ефективний спосіб вкладання коштів, — підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому українці не зароблять на коливаннях ціни золота.