Надійно, легально і прозоро. Аналітик назвав єдиний вид вкладень в Україні з найвищим доходом

Валютні та гривневі вклади в банках принесуть менший доход

Через неможливість заробити на зростанні ціни золота українцям варто придивитися до інших способів збереження своїх заощаджень. І купівля валюти чи банківські вклади у цій ситуації — далеко не найкращий варіант.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, яким вимогам мають відповідати такі інвестиції.

— Вимога перша: вона має бути легальною за українським законодавством. Друге: рівень альтернативної вартості або рівень прибутковості того чи іншого інструменту, який ви використовуєте, має бути максимальним при максимальному рівні безпеки, — каже економіст.

За його словами, все має бути надійно, легально і більш-менш прозоро, оскільки податкове законодавство слід поважати.

— Які ви не вклали гроші (долари чи гривні) на депозит у банку — з будь-якого доходу, який ви отримаєте, — сплатите 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% воєнного збору.

Якщо ви купите нерухомість, а потім її успішно і прибутково продасте, то якщо ця нерухомість у вас була менше трьох років, ви заплатите достатньо великий обсяг податків. Тому коли ви аналізуєте напрями вкладання коштів, маєте розуміти: якщо ви це робите легально, то 23% маєте віддати державі, — каже аналітик.

За його словами, єдиний легальний вид вкладень, де 23% залишаються у вкладника — це облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

— Якщо придбати українські ОВДП, то кошти будуть очищені від податків. Тобто при абсолютно рівних відсотках, які дає банк і ОВДП, банк зніме ще 23%, а ОВДП — ні, — підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніш він пояснив "Телеграфу", кому в Україні вигідна легалізація "крипти".