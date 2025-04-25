Росіян не лякає цифра у мільйон знищених в Україні окупантів. Політолог назвав три причини

Десятки мільйонів росіян живуть за принципом: "Гарно не жили — годі й починати".

Число знищених в Україні російських окупантів упритул наблизилося до одного мільйона і, за даними Генштабу ЗСУ, перевищує 946 тисяч осіб. Однак російське суспільство ця цифра геть не лякає.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів директор Інституту світової політики Євген Магда. Він пояснив, чому російські жінки, матері та сестри ставляться до своїх чоловіків як до розхідного матеріалу.

На його думку, причиною тому є три чинники.

— По-перше, існує закон, який забороняє, як в Росії сформульовано, "поширювати фейки про армію", тобто говорити про реальний стан справи. І це загрожує тюремним ув'язненням.

По-друге, люди, які йдуть до Збройних сил Росії, як правило, підписують контракти, а не йдуть за системою мобілізації, тобто так чи інакше виступають в якості добровольців, — каже політичний експерт.

Він нагадав, що спочатку це були найманці з ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Окрім того, Росія "спалила" чималі ресурсів, використавши в боях за Бахмут значну частину карних злочинців у складі підрозділу "Шторм Z", про яких мало кому є шкодувати, називає третю причину Євген Магда.

— Треба сказати, що російська політика (мобілізації асоціальних елементів, злочинців та осіб, які вчинили невеликі проступки. — Ред.) поєднується з тим, щоб розхитувати українське суспільство в питаннях мобілізації. І певних успіхів в цьому питанні росіяни, на жаль, досягли, — вважає політолог.

Тому нам треба працювати над тим, щоб росіяни поступово усвідомлювали, що відбувається. Але це дуже складний процес, тому що вони йдуть, як правило, добровільно. В разі загибелі їхні родичі отримують компенсацію, — пояснив директор Інституту світової політики.

Він додав, що десятки мільйонів громадян Росії живуть за принципом: "Хорошо не жили — и начинать нечего ", тож отримання компенсації за загиблих для них є способом поправити матеріальне становище.

Нагадаємо, в опозиційному російському фонді "Идите лесом" "Телеграфу" назвали дві умови, які призведуть до закінчення війни в Україні.