Путін чи Зеленський? Штучний інтелект підказав, до якого Володимира звертався Трамп

Найімовірніша відповідь крилась у минулих дописах Трампа

Реакція президент США Дональда Трампа на масований обстріл України, в якій він сказав "Володимире, припини!", викликала чимало питань. Адже більшість так і не зрозуміла до кого звернувся 47-й президент Штатів.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це питання, звернувшись до штучного інтелекту Grok. Зауважимо, що дослівно Трамп написав "Vlаdimir, STOP". Враховуючи те, що президент України Зеленський — Володимир і очільник РФ Путін теж Володимир, виникла невелика плутаниця.

ШІ проаналізував дописи Трампа у мережі Х та його публічні звернення, аби з'ясувати до кого ж все ж він звернувся. Логічно було б очікувати прямої вимоги до Путіна, однак прізвище не згадується. Тому на тлі заяв самого Трампа, що слова Зеленського заважають процесу мирних переговорів, виникають питання.

Як Трамп звертався до Зеленського

Безпосередньо "Володимиром" президент США в мережі офіційно не назвав лідера України. Він звертався до нього "Зеленський, чи "пан Зеленський". До прикладу, в одному з дописів він просто каже "Зеленський", іноді навіть відмічає його. В офіційних заявах американський лідер теж частіше каже "президент Зеленський", тому фактично згадок саме у формі "Володимир" не було. Навіть сам ШІ не береться стверджувати, що Трамп закликав зупинитись саме президента України.

Як Трамп звертався до Путіна

Щодо Путіна, то президент США також офіційно не назвав його тільки за ім'ям. Він казав "Путін" або "президент Путін". Це ж підтверджують кілька постів у мережі Х. Тобто Трамп звертаючись до очільника Росії використовує його посаду та прізвище, а не просто ім'я. Саме тому ШІ не стверджує, що заклик зупинитись було адресовано Путіну.

Зауважимо, що англійською "Володимир" буде "Volodymyr", а "Владимир" — "Vladimir". До того ж у своїх дописах Трамп називав президента Зеленського "Volodymyr Zelenskyy". То ж логічно, що Путіна він назвав "Vladimir Putin". Тому ймовірніше, що в дописі 24 квітня він закликав зупинитись саме Путіна, а не Зеленського.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп назвав можливі строки своєї зустрічі з Путіним.