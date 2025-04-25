"Будемо країною-інвалідом": Клімкін розповів, що робити з окупованими територіями

Павло Клімкін категорично відкинув можливість територіальних поступок

Україна не може поступитися Росії своїми територіями. Адже потім Володимир Путін може спробувати легітимізувати окупацію через псевдореферендуми

Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Житомир.інфо. Він категорично відкинув можливість територіальних поступок, назвавши такий крок "відрізанням частини себе".

Віддамо території Росії — будемо країною-інвалідом

"Ніяких юридичних рішень щодо поступок не може бути, оскільки це відрізати від себе шмат. Ну, це от як відрізати собі там руку, голову, що завгодно. Тобто тоді ми будемо країною-інвалідом", — заявив Клімкін.

Звільнити окуповані території без зброї, драйву та потенціалу — неможливо

Він також визнав складнощі у визволенні окупованих територій. На його думку, на даному етапі це не може відбутись через брак ресурсів та потенціалу.

"Ми не можемо звільнити окуповані території зараз. Для цього у нас нема ані людського драйву і потенціалу. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що таке Росія — недостатньо зброї", — пояснив колишній міністр.

Путін перезавантажуватиме людей

Клімкін висловив занепокоєння щодо можливих наслідків навіть неюридичного визнання окупованих територій, що може призвести до припинення вогню та неможливості проведення військових операцій з визволення цих регіонів.

"Ми розуміємо, що Путін почне перезавантажувати людей і дуже швидко наших виселяти у Волгу, Сибір і привозити на українську землю росіян. І за 5-7 років це може бути абсолютно інша реальність", — висловився він.

Росія легітимізує окупацію псевдореферендумами

У підсумку колишній глава МЗС додав, що у майбутньому Росія може спробувати легітимізувати окупацію через псевдореферендуми. Він наголосив, що юридичне визнання територіальних втрат фактично означатиме втрату української ідентичності.

Додамо, раніше "Телеграф" писав, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від частини своєї території у рамках "мирної угоди" з Росією. При цьому український народ ніколи не змириться з окупацією.