Плідні зустрічі з Трампом і мир через силу: головне з нового інтерв’ю Зеленського

Україна розглядає США як сильного стратегічного партнера

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському коментатору Бену Шапіро, в якому прямо заявив, що українцям боляче чути звинувачення у розв'язанні війни. Він гостро відкинув будь-які натяки на те, що саме Україна нібито спровокувала повномасштабне російське вторгнення, про що нещодавно заявив президент США Дональд Трамп.

"Але ви не повинні говорити, що Україна почала цю війну. Я вважаю, що нашим людям боляче це чути. Ось чому ми так відреагували", — сказав президент в інтерв’ю.

Щодо стосунків з Дональдом Трампом після того, як вони загострились у результаті зустрічі в Овальному кабінеті, а також скасування переговорів між Україною та США у Лондоні, Зеленський сказав таке: "Я думаю, що у нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом". Він також підкреслив, що Україна розглядає США як сильного стратегічного партнера і прагне до спільного розуміння того, що саме Росія є агресором у цій війні.

Інші заяви Володимира Зеленського:

Я буду захищати гідність України. Я президент, я — гарант конституції.

Ми хотіли б досягти миру через силу, це було б корисно для Росії.

Росіяни завжди хотіли і хочуть знищення Сполучених Штатів.

Україна отримала від США зброї та іншої допомоги у сфері безпеки на суму близько 105 мільярдів доларів.

США отримали від нас знання щодо війни. Ми вдячні за кожен цент, сплачений Сполученими Штатами, але це справедлива ціна.

В Україні 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли в ЗСУ. Випадки насильної мобілізації поодинокі, це не масове явище.

Мобілізація триватиме поки йде війна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на фоні зриву переговорів в Лондоні Трамп вийшов з новими звинуваченнями на адресу Зеленського та України. За його словами, ситуація для Києва є "жахливою", і нині настав момент для завершення конфлікту.