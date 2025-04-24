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Плідні зустрічі з Трампом і мир через силу: головне з нового інтерв’ю Зеленського

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Інтерв'ю Володимира Зеленського Бену Шапіро Новина оновлена 24 квітня 2025, 22:30
Інтерв'ю Володимира Зеленського Бену Шапіро. Фото Скріншот YouTube/Ben Shapiro

Україна розглядає США як сильного стратегічного партнера

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському коментатору Бену Шапіро, в якому прямо заявив, що українцям боляче чути звинувачення у розв'язанні війни. Він гостро відкинув будь-які натяки на те, що саме Україна нібито спровокувала повномасштабне російське вторгнення, про що нещодавно заявив президент США Дональд Трамп.

"Але ви не повинні говорити, що Україна почала цю війну. Я вважаю, що нашим людям боляче це чути. Ось чому ми так відреагували", — сказав президент в інтерв’ю.

Щодо стосунків з Дональдом Трампом після того, як вони загострились у результаті зустрічі в Овальному кабінеті, а також скасування переговорів між Україною та США у Лондоні, Зеленський сказав таке: "Я думаю, що у нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом". Він також підкреслив, що Україна розглядає США як сильного стратегічного партнера і прагне до спільного розуміння того, що саме Росія є агресором у цій війні.

Інші заяви Володимира Зеленського:

  • Я буду захищати гідність України. Я президент, я — гарант конституції.
  • Ми хотіли б досягти миру через силу, це було б корисно для Росії.
  • Росіяни завжди хотіли і хочуть знищення Сполучених Штатів.
  • Україна отримала від США зброї та іншої допомоги у сфері безпеки на суму близько 105 мільярдів доларів.
  • США отримали від нас знання щодо війни. Ми вдячні за кожен цент, сплачений Сполученими Штатами, але це справедлива ціна.
  • В Україні 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли в ЗСУ. Випадки насильної мобілізації поодинокі, це не масове явище.
  • Мобілізація триватиме поки йде війна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на фоні зриву переговорів в Лондоні Трамп вийшов з новими звинуваченнями на адресу Зеленського та України. За його словами, ситуація для Києва є "жахливою", і нині настав момент для завершення конфлікту.

Теги:
#Інтерв'ю #Дональд Трамп #Володимир Зеленський #Бен Шапіро