Мобілізація ув’язнених, бронь співробітників і не тільки: у "Слузі народу" розповіли про правки до нового законопроекту

Законопроект не підганятиметься під певну дату

Серед численних правок до гучному законопроекту про мобілізацію велику увагу приділено бронюванню працівників. Його термін запропоновано продовжити з 6 до 12 місяців та запровадити можливість автоматичного продовження "броні".

Така пропозиція надійшла від голови комітету ВР з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться насамперед про:

підприємства, яким встановлені мобілізаційні замовлення;

компанії, які працюють над виробництвом товарів, що виконують роботи та надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ;

підприємства, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

За словами Шуляка, ця норма була серед її головних поправок до законопроекту про мобілізацію.

Депутат вважає, що необхідно дозволити бронювання працівників критично важливих підприємств до 12 місяців із можливістю автоматичного продовження у разі підтвердження їх важливості для країни. Такої норми досі не було. Наразі термін бронювання працівників таких підприємств становить лише півроку.

Крім того, нардеп пропонує:

Узаконити мобілізацію засуджених осіб, звільнених від відбування покарання, крім засуджених за скоєння злочинів проти основ безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ;

Дозволити громадянам на законодавчому рівні фотографувати та знімати на відео дії працівників ТЦК, щоб уникнути протиправних дій;

Звільнення від призову саперів та демінерів на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.

"У такому питанні, як мобілізаційні заходи, потрібно знайти золоту середину і сформувати максимально справедливий для громадян законопроект. Хочу зауважити, незважаючи на заяви деяких політиків, що законопроект не підганятиметься під певну дату. Він буде прийнятий, коли всі "за" та " проти "будуть зважені і ми досягнемо консенсусу між фракціями та групами", — резюмувала Шуляк.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроект №10449, який значно посилює мобілізацію в Україні, у Верховній Раді розглянуть у другому читанні 6 березня. Такі терміни висловив нардеп Олексій Гончаренко. Раніше, за його словами, це зробити неможливо.