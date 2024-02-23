Мобилизация заключенных, бронь сотрудников и не только: в "Слуге народа" рассказали о правках к новому законопроекту

Законопроект не будет подгоняться под определенную дату

Среди многочисленных правок к нашумевшему законопроекту о мобилизации большое внимание уделено бронированию сотрудников. Его срок предложено продлить с 6 до 12 месяцев и ввести возможность автоматического продления "брони".

Такое предложение поступило от главы комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк. Об этом она написала на совей странице в Facebook.

Речь идет прежде всего о:

предприятиях, которым установлены мобилизационные заказы;

компаниях, работающих над производством товаров, выполняющих работы и оказывающих услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ;

предприятиях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

По словам Шуляк, эта норма была среди ее главных поправок к законопроекту о мобилизации.

Депутат считает, что необходимо разрешить бронирование работников критически важных предприятий до 12 месяцев с возможностью автоматического продления в случае подтверждения их важности для страны. Такой нормы до сих пор не было.

Сейчас срок бронирование работников таких предприятий составляет всего полгода.

Кроме того, нардеп предлагает:

Узаконить мобилизацию осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания, кроме осужденных за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ;

Разрешить гражданам на законодательном уровне фотографировать и снимать на видео действия работников ТЦК во избежание противоправных действий;

Освобождение от призыва саперов и деминеров на время обучения и работы по гуманитарному разминированию.

"В таком вопросе, как мобилизационные мероприятия, нужно найти золотую середину и сформировать максимально справедливый для граждан законопроект. Хочу заметить, несмотря на заявления некоторых политиков, что законопроект не будет подгоняться под определенную дату. Он будет принят, когда все "за" и "против" будут взвешены и мы достигнем консенсуса между фракциями и группами", — резюмировала Шуляк.

Ранее "Телеграф" писал, что законопроект №10449, значительно усиливающий мобилизацию в Украине, в Верховной Раде рассмотрят во втором чтении 6 марта. Такие сроки озвучил нардеп Алексей Гончаренко. Раньше, по его словам, это сделать невозможно.