Арахамія розповів, що змусить владу мобілізувати більше людей, але одразу спробував заспокоїти

У бригадах, що діють, великий некомплект — місцями до 40%, зазначив він.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо допомоги від США не буде або вона буде меншою за очікувану, Україна змушена буде мобілізувати більше людей. Він пояснив це "коефіцієнтом озброєності".

"Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей", — заявив Арахамія.

При цьому глава "СН" висловив сподівання, що мобілізовано буде не півмільйона українців, а менше. Однак іншого вибору, окрім мобілізації, за його словами, немає. У бригадах, що діють, великий некомплект — місцями до 40%.

"Важливо розуміти всім глядачам, що це не тому, що всі ці люди загинули, це не так, а тому що є необхідність ротації, є бригади, які два роки без ротації", — зазначив Арахамія.

Як повідомляв "Телеграф", 10 лютого Арахамія заявляв, що Україна шукатиме можливості для того, щоб профінансувати мобілізацію з внутрішніх джерел, оскільки із зовнішніми справами не дуже добре. При цьому він переконаний, що допомога від США буде проголосована протягом найближчих двох місяців. А на два місяці війни ресурси, за його словами, Україна має.