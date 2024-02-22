Зеленський вніс до Ради дуже важливий законопроєкт щодо армії

Жодних термінів у тексті проекту не вказано

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових строкової служби. Його можуть розглянути найближчим часом.

Так, проєкт Закону № 11035 про внесення змін до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" за термінами строкової військової служби було зареєстровано у четвер, 22 лютого. Текст документа опубліковано на сайті Верховної Ради.

Про це прокоментував у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко. Він наголосив, що депутати можуть розглянути цей законопроєкт уже завтра.

"Нарешті! Строковики та члени їхніх сімей – не дарма ми стільки за це боролися! Законопроєкт може бути розглянутий вже завтра!", — написав він.

Також варто додати, що в тексті законопроєкту зазначається, що жодних строків не вказано. Все вирішуватиметься Указом президента. Важливо врахувати, що про мобілізованих за контрактом не йдеться.

"Військовослужбовці строкової служби, термін яких минув під час дії воєнного стану, та військова служба яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені Указом Президента України", — йдеться у тексті проєкту.

У разі ухвалення законопроєкту Кабінету міністрів буде доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність та забезпечити проведення аналогічної процедури міністерствами та іншими центральними органами влади.

Співрозмовники видання РБК-Україна у "Слузі народу" припустили, що завтра цей законопроєкт може бути проголосований і за основу, і загалом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в листопаді 2023 року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що найближчим часом у країні мають намір провести демобілізацію військовослужбовців строкової служби, термін служби яких уже минув.