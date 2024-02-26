Поранення при захисті Батьківщини: адвокатка пояснила, як бійцю домогтися належних виплат

У висновку ВЛК має бути обов'язково вказана тяжкість поранення

Юристка Світлана Ярошенко розповіла як діяти військовослужбовцям після поранення, щоб отримати всі обіцяні виплати від держави. В першу чергу необхідно подати рапорт у військову частину про видачу Додатка 5, зауважує адвокатка.

Про це пані Ярошенко розповіла в інтерв'ю "Телеграфу". Адвокатка підкреслила, що затягувати з цим поданням рапорту не можна, адже попереду на бійця чекатиме чимало бюрократичних нюансів і кожен тягнутиме час.

"Перше, що запитаю: чи звертався військовий з рапортом про видачу Додатка 5? Я підготую адвокатський запит у військові частину з проханням розглянути рапорт військовослужбовця і надіслати цю довідку протягом п’яти днів, як це передбачено Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Хоча з практики скажу: лише підрозділи Прикордонної служби дотримуються цих строків. Якось чекала близько трьох місяців. Проте вирішувати питання через суд не раджу — швидше не буде", — зауважила юристка.

Тоді військовому необхідно буде знову пройти ВЛК — інакше ніяк, підкреслила Ярошенко.

"Так, буде трохи втрачено часу, але це не безповоротна ситуація, яку неможливо виправити. Тож що раніше почати турбуватись про документи, то краще", — каже адвокатка.

Обов'язково звернуть увагу на те, щоб у висновку ВЛК була вказана тяжкість поранення (захворювання), адже це вплине на виплати в разі перебування військового у відпустці. За період лікування та перебування у відпустці, якщо травма тяжка, військовий має право на грошове забезпечення та додаткову винагороду, передбачену постановою Кабміну №168 .

Разом з тим, постановою Кабміну від 25 грудня 2013 року №975 визначено порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.

"Проте її призначення відбувається після погодження МСЕК і, на жаль, у сьогоднішніх реаліях наші оборонці чекають її не один місяць", — підкреслила Ярошенко.

Розгорнуте інтерв'ю зі Світланою Ярошенко читайте у матеріалі "Телеграфу": Поради адвоката на всі випадки життя і смерті військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв яким категоріям бійців нарахують доплати від 15 тисяч. Передбачено три категорії.