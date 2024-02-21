Зеленський хоче підняти виплати військовим на передовій: озвучено суму

На виплати можуть розраховувати далеко не всі військові, які воюють "на нулі"

Президент України Володимир Зеленський провів першу з початку повномасштабного вторгнення зустріч із членами фракції "Слуга народу". Серед іншого, обговорили грошове забезпечення українських військових.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Юрій Місягін. За його словами, президент хоче удвічі підняти бойові виплати деяким військовим.

"Сьогодні під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 тисяч гривень", — коротко написав він.

Жодних подробиць щодо цього поки що невідомо. Глава держави ще не зробив жодних офіційних заяв за підсумками зустрічі з однопартійцями.

Нагадаємо, що минулого тижня у ВР зареєстрували законопроєкт, який передбачає нові виплати військовим у розмірі до 500 тисяч гривень. Зокрема грошову винагороду хочуть виплачувати за захоплення або знищення ворожої техніки.

Також "Телеграф" розповідав про те, що за підписання контракту із ЗСУ пропонують платити до 5 тисяч доларів. Крім того, у військових може зрости й зарплатня.