Ранение при защите Родины: адвокат объяснила, как бойцу добиться надлежащих выплат

В заключении ВЛК должна быть обязательно указана тяжесть ранения

Юристка Светлана Ярошенко рассказала , как действовать военнослужащим после ранения, чтобы получить все обещанные выплаты от государства. В первую очередь необходимо подать рапорт в воинскую часть о выдаче Приложения 5, отмечает адвокат.

Об этом Ярошенко рассказала в интервью "Телеграфу". Адвокат подчеркнула, что затягивать с подачей рапорта нельзя, ведь впереди бойца будет ждать немало бюрократических нюансов и каждый будет занимать время.

"Первое, что спрошу: обращался ли военный с рапортом о выдаче Приложения 5? Я подготовлю адвокатский запрос в воинскую часть с просьбой рассмотреть рапорт военнослужащего и прислать эту справку в течение пяти дней, как это предусмотрено Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" "Хотя из практики скажу: только подразделения Пограничной службы соблюдают эти сроки. Как-то ждала около трех месяцев. Однако решать вопрос через суд не советую — скорее не будет", — отметила юрист.

Тогда военному необходимо будет снова пройти ВЛК – иначе никак, подчеркнула Ярошенко.

"Да, будет немного потеряно время, но это не безвозвратная ситуация, которую невозможно исправить. Так что чем раньше начать беспокоиться о документах, тем лучше", — говорит адвокат.

Обязательно обратите внимание на то, чтобы в заключении ВЛК была указана тяжесть ранения (заболевания), ведь это повлияет на выплаты в случае пребывания военного в отпуске. За период лечения и пребывания в отпуске, если травма тяжелая, военный имеет право на денежное довольствие и дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабмина №168 .

Вместе с тем, постановлением Кабмина от 25 декабря 2013 г. №975 определен порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих.

"Однако ее назначение происходит после согласования МСЭК и, к сожалению, в сегодняшних реалиях наши защитники ждут ее не один месяц", — подчеркнула Ярошенко.

Развернутое интервью со Светланой Ярошенко читайте в материале "Телеграф": Советы адвоката на все случаи жизни и смерти военнослужащего

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