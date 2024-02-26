Юристка назвала найголовніший документ, який підтвердить поранення бійця при захисті Батьківщини

Військовому потрібно бути уважним з медичними паперами

Поранені бійці Збройних сил України (ЗСУ) повинні уважно ставитись до документів, щоб в них не було ніяких помилок, інакше важко буде довести, що поранення було отримане при захисті Батьківщини. Найголовнішим серед них є довідка про обставини отримання травми, або як її ще називають Додаток 5.

Цей документ в жодному разі не можна нікому передавати. Військовий завжди повинен носити його разом з собою, про що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла адвокатка Світлана Ярошенко.

Адвокатка попередила, що часто у документах трапляються помилки через втому медичного персоналу. Тому, якщо стан дозволяє, треба уважно слідкувати за усім, що пишуть у паперах.

"Моя порада: потрапляючи до шпиталю після поранення, травмування, контузії чи хвороби, військовий обов’язково мусить уважно стежити за документами, якщо тільки йому дозволяє стан здоров’я. Буває, що в них вказані різні дати поранення (травмування, захворювання). Так само як і населений пункт, де це трапилося, та обставини. Трапляється, приміром, що постраждала ліва нога в документах стає правою. Треба розуміти, що у стабілізаційних пунктах і госпіталях працюють 24/7, медики втомлені, тому може з’явитися будь-яка помилка. Тож, якщо боєць вже бачить і читає, він повинен уважно ознайомитися із записами в медичних документах", ― радить адвокатка.

Після отримання медичних паперів бійцю варто звернутись у свою військову частину. Саме там йому і видадуть найголовніший документ. Оригінал у жодному разі не треба нікому віддавати. Боєць повинен зберігати його при собі.

"Далі він повинен звернутися до військової частини з вимогою видати довідку про обставини травми (поранення/контузії/каліцтва) (Додаток 5). Бо це найголовніший документ, на основі якого встановлюють причинний зв'язок між пораненням, травмуванням та контузією із захистом Батьківщини. Цей додаток ляже в основу висновку військово-лікарської комісії після лікування, що потягне за собою перерахунок і виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди. Хочу застерегти: оригінал Додатка 5 військовий зберігає в себе, нікому його не віддаючи", ― пояснила Ярошенко.

Читайте повне інтерв’ю адвокатки в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" під назваю "Як поранена ліва нога стає правою. Юристка пояснила, чому боєць має стежити за оформленням медичних документів".

Раніше "Телеграф" повідомляв про грошову допомогу пораненим бійцям. Виплати розпочинаються від суми в 134 тисячі гривень.