Юрист назвала самый главный документ, который подтвердит ранение бойца при защите Родины

Военному следует быть внимательным с медицинскими бумагами

Раненые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны внимательно относиться к документам, чтобы в них не было никаких ошибок, иначе трудно доказать, что ранение было получено при защите Родины. Главным из них является справка об обстоятельствах получения травмы, или как ее еще называют Приложение 5.

Этот документ ни в коем случае нельзя передавать никому. Военный всегда должен носить его вместе с собой, о чем в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала адвокат Светлана Ярошенко.

Она предупредила, что часто в документах случаются ошибки из-за усталости медицинского персонала. Поэтому, если состояние позволяет, нужно внимательно следить за всем, что пишут в бумагах.

"Мой совет: попадая в госпиталь после ранения, травмы, контузии или болезни, военный обязательно должен внимательно следить за документами, если только ему позволяет состояние здоровья. Бывает, что в них указаны разные даты ранения (травмы, заболевания). Так же как и населенный пункт, где это произошло, и обстоятельства. Случается, например, что пострадавшая левая нога в документах становится правой. Следует понимать, что в стабилизационных пунктах и госпиталях работают 24/7, медики уставшие, поэтому может появиться любая ошибка. Если боец уже видит и читает, он должен внимательно ознакомиться с записями в медицинских документах", ― советует адвокат.

После получения медицинских бумаг бойцу следует обратиться в свою воинскую часть. Там ему и выдадут самый главный документ. Оригинал ни в коем случае не нужно никому отдавать. Боец должен хранить его у себя.

"Далее он должен обратиться в воинскую часть с требованием выдать справку об обстоятельствах травмы (ранения/контузии/увечья) (Приложение 5). Это самый главный документ, на основе которого устанавливают причинную связь между ранением, травмированием и контузией — и защитой Родины. Это приложение ляжет в основу заключения военно-врачебной комиссии после лечения, что повлечет за собой перерасчет и выплату денежного довольствия и дополнительного вознаграждения. Хочу предупредить: оригинал Приложения 5 военный хранит у себя, никому его не отдавая", ― объяснила Ярошенко.

Читайте полное интервью адвоката в эксклюзивном материале "Телеграфа" под названием "Как раненая левая нога становится правой. Юристка объяснила, почему боец должен следить за оформлением медицинских документов".

Ранее "Телеграф" сообщал о денежной помощи раненым бойцам. Выплаты начинаются с суммы в 134 тысячи гривен.