Рус

З іменинами, Миколо! Теплі привітання своїми словами для близької людини

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Листівки для Миколи з Днем ангела 6 грудня
Листівки для Миколи з Днем ангела 6 грудня. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Надішліть барвисту листівку Миколі, Миколайовичу чи Миколаївні

Цієї суботи, 6 грудня, українці відзначають не лише День святого Миколая, а й іменини тих, хто носить ім'я Микола. У церковних календарях його називають "скорим помічником" і "заступником у нужді". Привітати усіх Микол та Миколайовичів — це дуже просто, але завжди підніме настрій і зарядить позитивом.

Миколи мають спокійний, але міцний характер, легко беруть на себе відповідальність, мають вміння захищати й підтримувати і часто стають "опорою" для родини. Не дивно, що в українській культурі ім’я Микола звучить як щось дуже надійне й доброзичливе — країна просто полюбила його ще з давніх часів.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання своїми словами та картинки, щоб ви могли привітати усіх, хто носить ім'я Микола. Також згадайте усіх Миколайовичів та Миколаївних.

Листівки з іменинами Миколи

Миколайовичу, хай ваше серце завжди знає, куди йти, а доля підкидає лише правильні шанси. Ви з тих, хто тримає слово — бажаю, щоб і життя тримало своє.

Листівки Миколі з днем ангела

Бажаю мати стільки внутрішнього спокою, щоб ніякий хаос світу не зміг його розхитати. І хай поруч будуть люди, які вірять у вас навіть тоді, коли вам самим важко.

***

Хай твій день буде таким же світлим, як ім’я, яке ти носиш. Нехай життя підкидає більше шансів, ніж випробувань, а поруч будуть люди, з якими хочеться сміятися, рости й перемагати. Бажаю тобі сил, мудрості й внутрішнього спокою — того, що не здмухне жодним вітром. Нехай Святий Миколай тримає твою спину, коли важко, і відкриває двері туди, де на тебе чекає щось справді добре.

Картинки Миколі з Днем ангела

З іменинами! Хай твоє серце знає, чого хоче, а доля не ставить палки в колеса. Будь сильним, спокійним і оточеним добром.

Бажаю тобі днів, після яких хочеться жити ще сміливіше. Хай удача не тікає, а вперто йде поруч.

***

Миколо, нехай Бог і Святий Миколай оберігають тебе від зайвого шуму й несправедливості. Більше спокою, тепла й перемог — особистих і спільних.

З іменинами Миколи 6 грудня картинки

Миколо, ти заслуговуєш на все найкраще. Я бажаю тобі тепла, спокою й радості, які залишаються надовго. Хай твоє життя буде легким у важливих моментах і захопливим у хороших. Дякую, що ти є, і бажаю тобі щастя, яке не лякає своєю величиною.

***

Щиро вітаю вас, Миколо, з іменинами. Бажаю здоров’я, витримки, мудрості й успіхів у всіх справах. З іменинами! Нехай цей день принесе вам мир, добробут і гармонію. Миколо, прийміть найкращі побажання — благополуччя, радості й нових звершень.

Раніше "Телеграф" ділився молитвами до Святого Миколая. Ми підготували для вас найсильніші тексти за мир у родині та в Україні.

Теги:
#Картинки #Листівки #Іменини #Привітання