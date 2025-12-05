З іменинами, Миколо! Теплі привітання своїми словами для близької людини

Надішліть барвисту листівку Миколі, Миколайовичу чи Миколаївні

Цієї суботи, 6 грудня, українці відзначають не лише День святого Миколая, а й іменини тих, хто носить ім'я Микола. У церковних календарях його називають "скорим помічником" і "заступником у нужді". Привітати усіх Микол та Миколайовичів — це дуже просто, але завжди підніме настрій і зарядить позитивом.

Миколи мають спокійний, але міцний характер, легко беруть на себе відповідальність, мають вміння захищати й підтримувати і часто стають "опорою" для родини. Не дивно, що в українській культурі ім’я Микола звучить як щось дуже надійне й доброзичливе — країна просто полюбила його ще з давніх часів.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання своїми словами та картинки, щоб ви могли привітати усіх, хто носить ім'я Микола. Також згадайте усіх Миколайовичів та Миколаївних.

Миколайовичу, хай ваше серце завжди знає, куди йти, а доля підкидає лише правильні шанси. Ви з тих, хто тримає слово — бажаю, щоб і життя тримало своє.

Бажаю мати стільки внутрішнього спокою, щоб ніякий хаос світу не зміг його розхитати. І хай поруч будуть люди, які вірять у вас навіть тоді, коли вам самим важко.

***

Хай твій день буде таким же світлим, як ім’я, яке ти носиш. Нехай життя підкидає більше шансів, ніж випробувань, а поруч будуть люди, з якими хочеться сміятися, рости й перемагати. Бажаю тобі сил, мудрості й внутрішнього спокою — того, що не здмухне жодним вітром. Нехай Святий Миколай тримає твою спину, коли важко, і відкриває двері туди, де на тебе чекає щось справді добре.

З іменинами! Хай твоє серце знає, чого хоче, а доля не ставить палки в колеса. Будь сильним, спокійним і оточеним добром.

Бажаю тобі днів, після яких хочеться жити ще сміливіше. Хай удача не тікає, а вперто йде поруч.

***

Миколо, нехай Бог і Святий Миколай оберігають тебе від зайвого шуму й несправедливості. Більше спокою, тепла й перемог — особистих і спільних.

Миколо, ти заслуговуєш на все найкраще. Я бажаю тобі тепла, спокою й радості, які залишаються надовго. Хай твоє життя буде легким у важливих моментах і захопливим у хороших. Дякую, що ти є, і бажаю тобі щастя, яке не лякає своєю величиною.

***

Щиро вітаю вас, Миколо, з іменинами. Бажаю здоров’я, витримки, мудрості й успіхів у всіх справах. З іменинами! Нехай цей день принесе вам мир, добробут і гармонію. Миколо, прийміть найкращі побажання — благополуччя, радості й нових звершень.

