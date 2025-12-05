Люди мерзнуть на вулиці, а поїзд стоїть? Що сталось з Інтерсіті біля Дніпра та що кажуть в УЗ (відео)

Час затримки рейсу не повідомляють

Поїзд "Укрзалізниці" Київ-Запоріжжя зупинився біля Дніпра. Усіх пасажирів вивели з вагонів через можливе мінування Інтерсіті+.

Що треба знати:

Не доїжджаючи до Дніпра поїзд Київ-Запоріжжя зупинили

Пасажири кажуть, що причина — мінування

Наразі час затримки Інтерсіті+ невідомий

Про це повідомляють місцеві канали. "Телеграф" намагався з'ясувати в "Укрзалізниці" обставини події, але там відмовились від коментарів.

"Наразі нічого не можемо сказати. До побачення", — відповіли виданню.

Як кажуть пасажири, їх вивели з потяга десь поблизу П'ятихаток, не доїжджаючи до Дніпра. Чимало людей вже змерзло, адже стоять на холоді тривалий час. Точний час початку руху Інтерсіті+ чи на скільки затримається рейс провідники не називають.

Деякі пасажири казали, що їх вивели з вагонів без пояснення причини. Однак поїзд вже кілька хвилин стоїть на колії і до нього заборонено наближатись. Зауважимо, що в "Укрзалізниці" наразі інцидент не коментували.

Людей вивели з поїзда Київ-Запоріжжя

Нагадаємо, у додатку "Укрзалізниці" стали доступні квитки за програмою "3000 км по Україні". У топі — рейси з Запоріжжя та Харкова. У грудні програма працюватиме у тестовому режимі у поїздах до всіх прифронтових регіонів. Це дозволить сім’ям відвідати близьких біля фронту або жителям прифронтових громад переїхати на зимовий період до інших регіонів. Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх "Укрзалізниця" пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди вже можна поїхати із Харкова за програмою "3000 км по Україні".