Забрали речі та видалили записи: відомого українського журналіста затримали біля кордону з Польщею

Українські журналісти звернулися по допомогу до посольства

Відомого українського журналіста та керівника відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайла Ткача було затримано біля польсько-білоруського кордону. Його разом із оператором затримали польські правоохоронці у той момент, коли вони знімали матеріал про транзит російських товарів через Білорусь до Польщі.

Про це повідомляє "Українська правда". Частину матеріалу, який встиг зняти журналіст, видалено.

За словами Михайла Ткача, він разом з оператором перебував біля кордону Польщі з Білоруссю. У цей момент до них під’їхали польські поліцейські і показали значок. Українці показали свої журналістські посвідчення та документи, але правоохоронці почали хапати камери та обшукувати їх.

"Далі нас привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати нашу машину, нас, повикидали наші речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, забрали усі телефони, документи. На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти і сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу", — розповів Ткач.

За його словами, представники польської спецслужби помітно злякалися. Вони почали цікавитись у журналіста, хто ще знає про це, чи знають українські чиновники і уряд, а також запитували хто джерело цієї інформації і як давно журналісти працюють над темою. Також вони цікавилися тим, чи українські журналісти публічно розповідатимуть про своє затримання.

У результаті Михайло Ткач та оператор провели в комендатурі не менше чотирьох годин, після чого прийшов дозвіл "зверху" їх відпустити. Весь цей час журналістам не дозволяли ні з ким зв’язатися. Допитували їх не лише поліцейські, а й представники спецслужб. Причому поліцейські спілкувалися виключно польською мовою, а представники спецслужб англійською.

Головний редактор УП Севгіль Мусаєва повідомила, що звільнити журналістів вдалося лише після звернення до посольства. Наразі журналісти УП спілкуються з адвокатами.

"Ми обурені цією ситуацією, яку вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі. Команда УП дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у листопаді 2023 року на Михайла Ткача напали в елітному селищі під Києвом. Журналісти робили сюжет про те, як відпочивають колишні співробітники Офісу генпрокурора та інші особи.