Отобрали вещи и удалили записи: известного украинского журналиста задержали у границы с Польшей

Украинские журналисты обратились за помощью в посольство

Известный украинский журналист и руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач был задержан возле польско-белорусской границы. Его вместе с оператором задержали польские правоохранители в тот момент, когда они снимали материал о транзите российских товаров через Беларусь в Польшу.

Об этом сообщает "Украинская правда". Часть материала, который успел отснять журналист, удалена.

По словам Михаила Ткача, он вместе с оператором находился у границы Польши с Беларусью. В этот момент к ним подъехали польские полицейские и показали значок. Украинцы показали свои журналистские удостоверения и документы, но правоохранители стали хватать камеры и обыскивать их.

"Далее нас привезли в комендатуру. Около 10 человек начали обыскивать нашу машину, нас, выбросили наши вещи на капот, забрали все карточки памяти с камер, забрали все телефоны, документы. На допросе в комендатуре я сообщил, что мы журналисты и сказал, что мы снимаем, как Польша торгует с Россией через Беларусь и как Польша торгует с Беларусью, как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу", — рассказал Ткач.

По его словам, представители польской спецслужбы заметно испугались. Они стали интересоваться у журналиста, кто еще знает об этом, знают ли украинские чиновники и правительство, а также спрашивали кто источник этой информации и как давно журналисты работают над темой. Также они интересовались тем, будут ли украинские журналисты публично рассказывать о своем задержании.

В итоге Михаил Ткач и оператор провели в комендатуре не менее четырех часов, после чего пришло разрешение "сверху" их отпустить. Все это время журналистам не разрешали ни с кем связаться. Допрашивали их не только полицейские, но и представители спецслужб. Причем полицейские общались исключительно на польском языке, а представители спецслужб — на английском.

Главный редактор УП Севгиль Мусаева сообщила, что освободить журналистов удалось только после обращения в посольство. Сейчас журналисты УП общаются с адвокатами.

"Мы возмущены этой ситуацией, которую удалось нормализовать только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше. Команда УП благодарит посла и консула за быструю реакцию и неравнодушие", — сказала она.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ноябре 2023 года на Михаила Ткача напали в элитном поселке под Киевом. Журналисты делали сюжет о том, как отдыхают бывшие сотрудники Офиса генпрокурора и другие лица.