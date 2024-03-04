Втрата 400 мільйонів гривень щомісяця та саботаж з боку голови Держгеонадра - нардеп вимагає від Уряду поновити видобуток газу Укрнафтобурінням

Простій з видобутку газу на Сахалинському родовищу коштує державі 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і 80 млн грн податку на прибуток

Приблизно 400 мільйонів гривень щомісяця та біля 5% всеукраїнського видобутку природного газу – така ціна саботування голови Держгеонадрів України Романа Опімаха судового рішення на користь державної ж компанії "Укрнафтобуріння". Хоча Київський адміністративний окружний суд зобов’язав Держгеонадра України розглянути питання видачи спецдозволу на користування надрами взамін анульованого №6349 від 10 липня 2019 року, фактично це не було зроблене.

Про це на власній сторінці у соцмережі Facebook пише народний депутат України Олексій Кучеренко. Видобуток газу був припинений у грудні 2023 року і з того часу кожен місяць простою коштує держбюджету сотні мільйонів гривень.

Як стверджує політик у своєму зверненні на ім’я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, простій з видобутку газу на Сахалинському родовищу коштує державі 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і 80 млн грн податку на прибуток. Якщо ж "Укрнафтобуріння" не буде видобувати газ цілий рік, то газовий баланс країни поменшає на 0,5-1 млрд кубометрів блакитного палива, що приблизно 5% від необхідного Україні.

У зв’язку із цим Олексій Кучеренко у своєму зверненні запропонував:

- невідкладно розглянути на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України ситуацію із перериванням функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з повним припиненням видобутку та постачання природного газу, та її впливу на енергетичну безпеку країни;

- зобовʼязати Держгеонадра дорученням від Уряду або профільного міністра невідкладно виконати рішення суду про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі — а саме, Держгеонадра повинні розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі, та утриматися від дій, спрямованих на уникнення (затягування) його виконання.