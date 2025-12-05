Чоловікам вхід заборонено. Де у світі є жіночі вагони метро та як вони виглядають (фото)
Не всі були створені з міркувань безпеки
У світі існує майже з десяток країн, де запроваджені жіночі вагони в метро. Їх ввели не тільки через питання безпеки, а й з релігійних поглядів.
"Телеграф" розповість, де є жіночі вагони метро, а також як вони працюють. Зауважимо, що в Україні наразі такого немає, однак на деяких сполученнях "Укрзалізниця" ввела жіночі купе.
Де у світі є жіночі вагони метро
Такі вагони зустрічаються здебільшого у мусульманських країнах або в Азії. Переважна більшість з'явилась не тільки через питання безпеки жінок у метро, а й через релігійні погляди. Так, жіночі метро можна зустріти у:
- Єгипті, Каїр — запроваджені з 2007 року через високий рівень домагань.
- Мексиці (Мехіко) та Бразилії (Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу) — працюють з 2000-х років, мають рожеве маркування.
- Іран (Тегеран)
- ОАЕ (Дубай)
- Філіппіни та Малайзія
- Індія
- Південна Корея
- Китай, Японія.
Зазвичай жіночі вагони метро мають рожеве маркування та відповідні наліпки. В них можна з дітьми до 12 років, якщо йдеться про хлопчиків. Перони метро, де зупиняють жіночі вагони також мають відповідне маркування. Однак у більшість країн чимало випадків порушення правил з боку чоловіків.
Як працюють жіночі вагони метро
Метро, де є жіночі вагони, мають зарезервовані зони з контролем доступу, які відокремлені маркуванням. Також вони оснащенні кнопкою виклику персоналу. В деяких країнах на цих зонах є навіть своєрідні кондуктори, які слідкують за дотриманням правил користування. Адже є чимало випадків, коли чоловіки порушують правила.
