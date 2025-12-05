Чоловікам вхід заборонено. Де у світі є жіночі вагони метро та як вони виглядають (фото)

Не всі були створені з міркувань безпеки

У світі існує майже з десяток країн, де запроваджені жіночі вагони в метро. Їх ввели не тільки через питання безпеки, а й з релігійних поглядів.

"Телеграф" розповість, де є жіночі вагони метро, а також як вони працюють. Зауважимо, що в Україні наразі такого немає, однак на деяких сполученнях "Укрзалізниця" ввела жіночі купе.

Де у світі є жіночі вагони метро

Такі вагони зустрічаються здебільшого у мусульманських країнах або в Азії. Переважна більшість з'явилась не тільки через питання безпеки жінок у метро, а й через релігійні погляди. Так, жіночі метро можна зустріти у:

Єгипті, Каїр — запроваджені з 2007 року через високий рівень домагань.

Мексиці (Мехіко) та Бразилії (Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу) — працюють з 2000-х років, мають рожеве маркування.

Іран (Тегеран)

ОАЕ (Дубай)

Філіппіни та Малайзія

Індія

Південна Корея

Китай, Японія.

Як виглядають жіночі вагони метро

Жіночі вагони метро

Зазвичай жіночі вагони метро мають рожеве маркування та відповідні наліпки. В них можна з дітьми до 12 років, якщо йдеться про хлопчиків. Перони метро, де зупиняють жіночі вагони також мають відповідне маркування. Однак у більшість країн чимало випадків порушення правил з боку чоловіків.

Як працюють жіночі вагони метро

Метро, де є жіночі вагони, мають зарезервовані зони з контролем доступу, які відокремлені маркуванням. Також вони оснащенні кнопкою виклику персоналу. В деяких країнах на цих зонах є навіть своєрідні кондуктори, які слідкують за дотриманням правил користування. Адже є чимало випадків, коли чоловіки порушують правила.

Жіноче метро в Індії

