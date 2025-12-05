З Миколайчиком, друзі! Кумедні привітання своїми словами для СМС, яскраві листівки і картинки

Підійміть настрій близьким людям прикольним вітанням зі святом 6 грудня

День святого Миколая – це не лише час добрих справ та очікування подарунків під подушкою, а й чудова нагода подарувати близьким трохи тепла, усмішок та гарного настрою. В епоху месенджерів і соцмереж довгі поеми часто поступаються місцем коротким, але містким і душевним побажанням.

Якщо ви шукаєте спосіб оригінально та своїми словами привітати друзів, колег чи рідних, "Телеграф" підготував добірку прикольних та лаконічних привітань, а також оригінальних листівок, які точно піднімуть настрій та передадуть ваші найкращі побажання у це світле свято.

З Днем святого Миколая! Нехай він принесе тобі не лише подарунки, а й купу удачі, щоб ти міг сам творити дива для себе та близьких!

Миколаю, вітаю! Бажаю щастя, здоров’я та стільки чудес щодня, щоб вистачило на цілий рік уперед!

Зі святом Миколая! Нехай святий оберігає тебе від усього злого, а у твоєму домі завжди панують щастя, добро та любов!

З Днем святого Миколая! Нехай удача муркоче поруч, як котик, а всі бажання збуваються швидше, ніж ти встигнеш їх загадати!

Вітаю з Днем Миколи Чудотворця! Бажаю море радості, океан позитиву та нехай святий допоможе у всіх справах, як справжній чарівник!

Вітаю з Миколаєм! Нехай Чудотворець принесе тобі мішок щастя, відро здоров’я та повні кишені удачі!

Нехай Святий Миколай відвідає тебе з великим мішком! А що там буде – вибирай сам: чи здоров’я міцне, чи кохання божевільне, чи грошей більше! Зі святом!

З Днем святого Миколая! Бажаю, щоб у цей день ти знайшов під подушкою не лише ласощі, а й ключі від нового життя, наповненого позитивом та успіхами!

З Днем Миколая! Бажаю, щоб подарунки від святого були не лише під подушкою, а й у твоєму житті щодня: у вигляді посмішок, тепла та приємних сюрпризів!

