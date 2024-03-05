В Україні може зрости одразу декілька тарифів на комуналку: названо можливі терміни

Зростання ціни відбуватиметься у два етапи

В Україні не підвищуватимуть тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону. Однак після закінчення ціни можуть зрости відразу на декілька видів послуг.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, це може бути підвищення цін на електроенергію та газ.

Попенко стверджує, що питання підвищення тарифу на електроенергію було обговорено ще восени минулого року. Однак тоді нібито вартість електрики вирішили не чіпати. Але тепер, за його словами, питання щодо підвищення вартості електрики знову спливло. Адже населення платить за електроенергію за тарифом, який значно нижчий від ринкової вартості цього продукту. Тож тариф, ймовірно, підвищать найближчим часом. Олег Попенко каже, що зростання ціни відбуватиметься у два етапи.

"Перший — у травні чи червні, підвищення очікується в середньому до 3,5-4 грн", — каже експерт.

Другий етап, за припущеннями експерта, буде восени.

Зростуть також і тарифи на газ, каже Попенко. Це спричинить подорожчання вартості тепла та гарячої води. Проте влітку, доки опалення не буде, це подорожчання не буде таким відчутним.

"Зокрема, розглядалося питання щодо цін на газ, вони можуть зрости на 1-1,5 грн", — повідомив Олег Попенко.

Важливо зазначити, що у Міненерго, реагуючи на слова Потапенка, запевнили, що "Поки що жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не відбувається". Однак у той же час у цій заяві так і не було спростовано те, що ціна на комуналку може зрости цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вода в Україні може подорожчати на 50%. Коли чекатимуть на зростання тарифів і скільки платитимуть українці.